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عمر شويل - جدة كم راتب الفرد الواحد في الضمان الاجتماعي الجديد 1444 من المعلومات التي تأتي ضمن أهم ما يحرص عدد كبير للغاية من أبناء المملكة العربية السُّعُودية على معرفته من المستفيدين من الضمان أو من قاموا بتقديم طلب تسجيل جديد في الضمان ، وبناءً على ذلك سوف يتم عبر الفقرات التالية بهذا المقال المقدم من موقع ثقفني توضيح قيمة راتب الضمان للفرد والأسرة بالتفصيل.

كم راتب الفرد الواحد في الضمان الاجتماعي الجديد

تبلغ قيمة راتب الضمان الاجتماعي للفرد الواحد 1000 ريال سعودي ، حيث أن قيمة الضمان يتم تحديدها وفقا لعدد الأفراد المستفيدين من دعم الضمان في الأسرة الواحدة ، وبناءا على ذلك فإن الأسرة المكونة من فرد واحد فقط سوف تكون قيمة الضمان الخاصة بها والتي يتم صرفها شهريًا كراتب ضمان سوف تبلغ ألف 1000 ريال سعودي.

كم راتب الضمان الاجتماعي المطور للأسرة

تختلف قيمة الضمان الاجتماعي للأسرة. فقال لعدد أفرادها الذين تنطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي والاستحقاق المنصوص عليها في نظام الضمان الاجتماعي المطور ، وتأتي قيمة راتب الضمان للأسرة في المملكة على النحو التالي:

إذا كان عدد أفراد الأسرة ٢ فإن قيمة الضمان الاجتماعي تكون ٢٥٧٠ ريال سعودي.

اذا كان عدد أفراد الأسرة ٣ تكون قيمة راتب الضمان ٣١٤٠ ريال سعودي

وفي حالة كانت الأسرة مكونة من أربعة ٤ أفراد، تكون قيمة الضمان ٣٧١٠ ريال سعودي.

الأسرة التي يبلغ عدد أفرادها ٥ أشخاص، تكون قيمة الضمان المصروف لها هي ٤٢٨٠ ريال سعودي.

كم راتب الضمان الاجتماعي للمطلقة

لقد تم تحديد قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور للمرأة المطلقة داخل المملكة العربية السُّعُودية بقيمة ٢٠٠٠ ريال سعودي شهريا ، بشرط أن تكون سُعُودية الجنسية وأن تقدم مستندات رسمية تؤكد الحالة الاجتماعية والمالية لها. وفيما يخص قيمة راتب الضمان الاجتماعي للعزباء التي لا يوجد مصدر دخل لها ؛ فلقد تقرر أن تكون قيمة راتب الضمان الاجتماعي الممنوح لها شهريا ١٠٠٠ ريال سعودي.

كم راتب الضمان الاجتماعي للأيتام

يتم صرف مساعدات شهرية من الضمان الاجتماعي للأيتام على النحو التالي: