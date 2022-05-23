أحصل على 100 ألف بدون تحويل الراتب وبدون كفيل وبأقساط مجدولة تناسب جميع العملاء

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أحصل على 100 ألف بدون تحويل الراتب وبدون كفيل ، برنامج التمويل الشخصي الذي يلبي احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية ، وذلك من خلال مبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها من خلال شروط سهلة وميسرة ، وقد جاء هذا البرنامج ضمن مجموعة من البرامج التمويلية التي تقدمها الشركة السعودية للتمويل للأفراد بالمملكة. برنامج التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل الشركة السعودية للتمويل من أهم شركات التمويل في المملكة العربية السعودية.

تعتبر الشركة من أوائل الشركات التي كانت قد أدركت حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية بصيغة إسلامية.

توفر الشركة السعودية للتمويل برنامج التمويل الشخصي بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

برنامج التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل متاح بمبالغ تمويلية تصل قيمتها حتي 500 ألف ريال سعودي.

هذا البرنامج لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل.

يمكن لطالب التمويل الحصول على 100 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

هذا البرنامج التمويلي متاح بهامش ربح منافس.

برنامج التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل متاح لجميع العملاء بإجراءات سريعة وسهلة.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ القرض الشخصي بدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل. رابط التقديم على قرض الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب يمكن لطالب التمويل التقديم على طلب للاستفادة من برنامج التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وذلك من خلال الدخول علي رابط التمويل الشخصي وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

يجب تقديم كشف حساب بنكي خاص بطالب التمويل وذلك بشرط أن يكون لم يمضي عليه ثلاثة أشهر وذلك لاستكمال إجراءات طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل في المملكة العربية السعودية للتمويل.

يشترط أن يقوم العميل بتقديم تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل وذلك لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل. عمر شويل - جدة أحصل على 100 ألف بدون تحويل الراتب وبدون كفيل وبأقساط مجدولة تناسب جميع العملاء - ثقفني

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