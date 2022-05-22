نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور sbis تقديم جديد ورابط استعلام حالة الأهلية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر شروط الضمان الاجتماعي المطور sbis الخاصة بالاستحقاق والأهلية التي من الواجب توافرها لدى المتقدم حتى يكون مؤهلاً للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بعد أن فتحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باب القبول والتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443، حيث يجب على جميع الراغبين في الالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الإطلاع أولاً على شروط التقديم لمعرفة مدى مطابقة الشروط على شخص المتقدم من عدمه.

ولكن يجب العلم أن كافة المتغيرات الطارئة على نظام الضمان الاجتماعي من شأنها رفع أعداد المستفيدين من الضمان ليشتمل على فئات لم تكن موجودة من قبل، ومن خلال المقال نوضح شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد الواجب توفرها لضمان القبول في البرنامج، إلى جانب القيد الوارد على أحد الفئات المجتمعية المانع من التسجيل كعائل أسرة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور sbis

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نفاذ الضمان الاجتماعي المطور 1443 والبدء في استقبال طلبات التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية المنقول إليها كافة خدمات الضمان الاجتماعي بشكل رسمي، حيث جهزت الوزارة منصة إلكترونية للضمان الاجتماعي للتقديم عن طريق النت بخلاف المنصة القديمة.

وتتمثل شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديدة في أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة في المملكة خلال مدة الإثني عشر شهراً السابقة على التقديم، كما تم تخصيص برنامج الضمان الاجتماعي للمواطن السعودي فقط، ولكن تم استثناء بعض الفئات من هذا الشرط وهم كالتالي:

(زوجة المواطن السعودي ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المواطنة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

ويجب أن يقل الدخل الشهري المحتسب لجميع أفراد الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش أو الحد المانع للضان وهو (1100 ريال لعائل الأسرة – 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة)، ويتم احتساب الدخل الشهري لكافة الأفراد المقيمين في ذات المسكن على مدار السنة السابقة حتى تاريخ تقديم طلب جديد في الضمان.

إلى جانب ضرورة الالتزام باستكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية من حيث الصحة والتعليم، إلى جانب الالتزام بخطط التوظيف والتأهيل من خلال متابعة منصات التوظيف التي تعتمدها الوزارة للبحث عن فرصة عمل مناسبة، حيث تقدم الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف فرص وظيفية عبر منصات التوظيف المعتمدة، وذلك للمستحقين القادرين على العمل.

وضرورة انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة، وألا يكون المتقدم مقيماً بأحد المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة،عدم امتلاك المتقدم لأصول عالية القيمة أو ثروات وممتلكات، وقد أوضحت الوزارة أسباب عدم الأهلية لمن يرغب في الإطلاع عليها الآن.

رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد

تعرفنا فيما سبق على شروط الضمان الاجتماعي المطور sbis الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم على برنامج الضمان بنظامه المطور الذي ينظر لأفراد المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة تستحق معاشاً واحداً (عائل الأسرة + التابعين)، ويستثنى من ذلك الطالب المقيم خارج المدينة لغرض الدراسة بشرط أن يكون عمره ما بين 18 إلى 25 عام.

كما يجب عليه قبول الارتباط كتابع لرب الأسرة من خلال حسابه، ويمكن الحصول على رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد أو استعلام نتائج الأهلية والاستحقاق بعد صدور القرار النهائي من خلال تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط منصة الضمان الاجتماعي تسجيل دخول الرسمي (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة تقديم الضمان الاجتماعي المطور

يتم التقديم على البرنامج الجديد من خلال تسجيل دخول منصة الدعم الإلكترونية أولاً، ثم إنشاء مستخدم جديد عن طريق تعبئة البيانات المطلوبة بالصفحة الرئيسية، وتعبئة رمز التحقق المرسل على الجوال لتفعيل الرقم، ستظهر أمامك رسالة تفيد بإتمام التسجيل في برنامج الضمان المطور 1443، قم بتعبئة الهوية وكلمة المرور للدخول إلى واجهة البرنامج الرئيسية من أجل إكمال الملف الموحد.

حيث يقوم المتقدم بتعبئة البيانات الشخصية التي تتمثل في الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، ثم الإجابة على الأسئلة المعروضة بشكل صحيح وإضافة رقم الحساب البنكي باسم المتقدم حتى يتم التحقق بنجاح من رقم الحساب المصرفي، حيث بدأت تظهر رسالة تم التحقق بنجاح أو عدم التحقق، وذلك إما لوجود خطأ في الرقم أو أنه ليس باسم المتقدم، ثم النقر على حفظ والتالي كما هو موضح بالفيديو التالي:

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض القيد المقرر على المتقدمة المنطبق عليها كافة شروط الاستحقاق المعلنة، وكيفية تخطي هذا الشرط بناءً على قرار الضمان الاجتماعي الجديد 1443، والآن يمكنكم التعرف على موعد نزول الضمان الدفعة الأولى، ومتى تصدر نتائج الأهلية والاستحقاق فور صدور قرار القبول، وكيفية حساب الضمان المطور، إلى جانب التعرف على الحد المانع للبرنامج الجديد، وأخيراً الإطلاع على طريقة تسجيل ضمان اجتماعي جديد وفق الآلية المطورة من جانب الوزارة.

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أكدت الوزارة على إغلاق موقع الضمان الاجتماعي السابق وعدم استقبال أي طلبات من خلاله في الوقت الحالي، ومن المقرر أن تستمر المنصة في العمل على مدار ستة أشهر يتم خلالهم نقل كافة المستحقين الحاليين بشكل تدريجي إلى منصة الدعم والإعانات الاجتماعية الجديدة، وهذا لعدم التأثير على مستفيدي الضمان بشكل قطعي.

وإنما تم مد الفترة الزمنية لدراسة حالتهم أولاً للتعرف على مدى استحقاقهم وفق الشروط الجديدة من عدمه، وعدم حرمانهم من المبالغ التي يحصلون عليها من الضمان بصورة مفاجئة، حيث يجب على كافة المستحقين حالياً من الضمان في ظل الشروط السابقة الإطلاع على شروط الضمان الاجتماعي المطور sbis للوقوف على مدى انطباقها عليهم من عدمه.

ولكن؛ هناك شرط من شروط الضمان المطور قد ينقل المستفيد الحالي من الضمان كعائل أسرة مستقل بذاته إلى تابع ضمن أفراد أسرته التي يسكن معها في نفس المسكن، أو بسببه يتم التسجيل تابع في الضمان الجديد، وهذا الشرط ينطبق على المرأة بشكل عام والمطلقة والأرملة بشكل خاص، حيث يتم الحصول في حال عدم وجود أبناء على معاش تابع لولي الأمر ، ويكون قدره “550 ريال”.

الضمان الاجتماعي المطور sbis

منحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بادئ الأمر المستفيدين الحاليين مدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ نفاذ البرنامج للتسجيل في برنامج الدعم المطور، وبعد ذلك أكدت على تمديد فترة التسجيل في الضمان المطور للمسجلين في الضمان الاجتماعي القديم مدة خمسة أشهر إضافية أخرى، وبذلك فمن المقرر أن تنتهي فترة التقديم لهذه الفئة في تاريخ 30 أكتوبر 2022م.