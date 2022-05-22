نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة أعمالي aamali لتبادل المراسلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول منصة أعمالي، حيث تعد منصة أعمالي من المنصات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السعودية، فهي منصة إلكترونية تم توفيرها من خلال نظام ذكي يعمل علي تبادل المراسلات إلكترونياً بشكل آمن وسريع، بما يعمل بدوره علي توفير عدة أدوات متنوعة للمستخدم من أجل مساعدته علي سرعة إنجاز عمله، بشكل سهل وآمن، وبواسطة أحدث التقنيات تعمل منصة أعمالي علي المساهمة في سرعة إنجاز الأعمال بما يوفر الوقت والمجهود للجميع، ويوفر هذا النظام ميزة التوقيع الإلكتروني بالإضافة إلى خدمة التأشير الإلكتروني لكافة المعاملات والوصول السريع لمحتويات أي معاملة وفق منصة موثوق بها، ومن منصتنا سوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول منصة أعمالي.

تسجيل دخول منصة أعمالي

منصة أعمالي تتميز بتوفير خدمة التتبع الإلكتروني لجميع المعاملات داخل القطاعات التعليمية في المملكة العربية السعودية مع ميزة تشفير البيانات وأي مرفقات داخل هذا النظام، بما يحقق بدوره أعلى درجة من السرية والأمان لجميع البيانات ولكافة المرفقات المسجلة بداخل النظام، وسوف نوفر لكم رابط منصة أعمالي تسجيل دخول في هذه التفاصيل:

يجب الانتقال للدخول من خلال الرابط التالي: منصة أعمالي.

النقر علي تبويب (الدخول إلى منصة أعمالي).

يجب إدخال البريد الإلكتروني في المكان المخصص لذلك.

إدخال كلمة المرور في المكان المحدد ذلك.

ثم النقر علي تبويب تسجيل الدخول.

يتم دخول منصة أعمالي والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمراسلات والمخاطبات المتنوعة التي توفرها المنصة لجميع الزائرين في أي وقت علي مدار اليوم.

رَقَم منصة أعمالي

توفر منصة أعمالي خدمة التواصل مع منصة أعمالي، علي أن يتم التواصل من داخل الوزارة علي هذا الرَّقَم 88888، ويتم التواصل من خارج الوزارة علي الرَّقَم التالي 19996، وذلك خلال أوقات العمل الخاصة بالوزارة لجميع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

ما الذي يميز منصة أعمالي الإلكترونية؟

تحقق منصة أعمالي عدة مميزات لها دور إيجابي في المجتمع السعودي، ويتمثل ذلك في ما يلي: