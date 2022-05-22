نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في التعداد السكاني 1443 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن رابط التسجيل في التعداد السكاني لهذا العام، وبدأ المواطنين في البحث عن التسجيل الذاتي في موقع الهيئة، وأكدت الهيئة على ضرورة المشاركة في عملية التعداد الذاتي للملكة العربية السعودية قبل يوم 25 من مايو الجاري وسنقدم لكم اليوم خطوات التسجيل الذاتي للسكان بالمملكة العربية السعودية.

طريقة التسجيل في التعداد السكاني 1443 في السعودية

يجب أن يقوم المتقدم بالدخول إلى بوابة التعداد من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

بعد ذلك يتم الضغط على زر الدخول من تبويبة النفاذ الوطني.

يجب إدخال رقم الهوية الوطنية واسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول الخضراء.

تعبئة جميع بيانات الطلب وإرسال النموذج.

تعداد السعودية 1443

يعد تعداد السعودية هو الخامس في تاريخ المملكة العربية السعودية، وكان آخر تعداد للسكان في المملكة تم اجراءه عام 2010، ووقتها بلغ عدد السكان 27136977 نسمة، ووقفت السعودية أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعداد السكني، في دول مجموعة العشرين والمطبقة في الدول ضمن منظمة التعاون الاقتصادي، حيث تم للمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ أعمال التعداد، مثل الإستفادة من صور الاقمار الصناعية لتغطية النطاق العمراني في جميع المحافظات.

مخرجات تعداد السعودية 2022

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن مخرجات تعداد السعودية من عدة بيانات احصائية ستكون مرجع لمساعدة صناع القرار لاتخاذ قرارات مبنية على أساس موثوق لتحقيق مستهدفات الرؤية، وتطوير الخدمات العامة كالتعليم ووسائل النقل العام والصحة، وإعداد المخططات العمرانية للمدن وتوزيع الميزانيات على جميع المشاريع.

عن الهيئة العامة للإحصاء

من المعروف أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للمعلومات الاحصائية بالمملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الاحصائية والإشراف الفني على القطاع الاحصائي، وإجراء الدراسات والبحوث الاحصائية، وتحليل البيانات وحفظ المعلومات والبيانات الاحصائية، لتغطية جميع أمور المملكة السعودية من مصادرها المختلفة وتحليلها واستخراج مؤشراتها الاحصائية.

شروط التسجيل في التعداد السكاني