نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جيلي 2022 في مايو من الوعلان بالتعاون مع الدولي للتمويل ومعرفه سيارات العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جيلي 2022 في مايو من احدث واهم عروض السيارات التي تم إطلاقها في خلال هذه الأيام. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الآونة. كما أعلنت شركه الوعلان عن العروض عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن بعض العروض الأخري والجديدة والمنتجات التمويلية. التي تناسب جميع المواطنين وتلبي احتياجاتهم اليومية والتي من أهمها. عروض تويوتا 2022 في مايو من عبد اللطيف جميل ومعرفه جميع سيارات العروض بالأقساط. كما تم الإعلان أيضا عن التمويل الشخصي من تطبيق الأهلي موبايل ومعرفه اهم المميزات وخطوات تقديم الطلب الكترونيا. والآن سوف نقوم بتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه جميع السيارات التي شملتهم العروض وقسط كل سياره كما تم الإعلان عنهم. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طرق وقنوات التواصل مع الوكيل والحصول علي سياره جيلي من خلال تلك المقالة.

عروض جيلي 2022 في مايو

أعلنت شركه الوعلان عن إطلاقها لمجموعه من العروض الحديثة علي جميع السيارات والتي من ضمنها عروض جيلي 2022 في مايو. كما أعلنت الشركة أيضا عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من 10 مايو 2022 وتنتهي في 31 مايو 2022. بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت الشركة أن العروض مناسبه لجميع المواطنين من حيث الأقساط الخاصة بالسيارات.

عروض الوعلان

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت شركه الوعلان عن السيارات التي شملتهم العروض. كما سوف نقوم بتوضيحها لكم بقسط كل سياره من خلال النقاط الأتية :

جيلي كول راي 2022 بيسك بقسط شهري 1520 ريال وبدون دفعه أولي وعلي مده سداد 60 شهر.

ازكارا 2022 لاكجوري بقسط شهري 1760 ريال وبدون دفعه أولي وعلي مده سداد 60 شهر.

جيلي اوكافانجو 2022 كومفورت بقسط شهري 1670 ريال وبدون دفعه أولي وعلي مده سداد 60 شهر.

جيلي توجيلا 2022 كومفرت بقسط شهري 2300 ريال وبدون دفعه أولي وعلي مده سداد 60 شهر.

كيفيه الحصول علي عروض جيلي 2022

كما تم الإعلان أيضا عن طريقه وكيفيه الحصول علي عروض جيلي 2022 في مايو من الوعلان بالتعاون مع الدولي للتمويل. وذلك عن طريق زياره احد فروع الوكيل بالمملكة أو الاتصال علي رقم مبيعات الوكيل وهو 920009884.