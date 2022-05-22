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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في ارامكو لخريجي الثانوية في السعودية ٬ يتم اتباع طريقة التسجيل في أرامكو لخريجي الثانوية العامة من خلال اتباع بعض الخطوات ليتمكن خريجي المدارس الثانوية في المملكة العربية السعودية من المشاركة في برنامج التلمذة المهنية وإعدادهم للعمل في شركة أرامكو السعودية ، الشركة الرائدة في مجال إنتاج الطاقة والكيماويات والبترول في السعودية ، حسب رأيهم. المستوى الأكاديمي. لخريجي الثانوية العامة من خلال الأسطر التالية.

شركة أرامكو

أرامكو السعودية هي شركة وطنية سعودية تعمل في مجال الطاقة والكيماويات والنفط والغاز الطبيعي والكثير من أنشطة أخرى متعلقة بالاستكشاف والتكرير وكذلك الشحن والتوزيع والتسويق.

تأسست الشركة في عام 1933 وحملت اسم “California Arab Standard Oil”.

و تم تاميم الشركة في حكم الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود عام 1988 وسميت الشركة بـ “أرامكو السعودية” وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز ، و الاسم يكون أرامكو وهي أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية ، حيث بلغت القيمة السوقية حوالي 7 تريليونات دولار في عام 2010. وقدرت مجلة الاستكشاف القيمة السوقية لأرامكو بنحو 10 تريليون دولار في عام 2015.

برنامج التدرج لخريجي الثانوية ارامكو



قبل أن نناقش كيفية التسجيل في أرامكو لخريجي الثانوية العامة 1443/2022 نشرح لكم ما هو برنامج التدريب المهني لخريجي الثانوية العامة بأرامكو 1443.



حيث توفر أرامكو فرصًا للذكور والإناث للحصول على المنح الدراسية والإعداد الوظيفي من خلال التدريب المهني المهني.

البرنامج الذي يوفر للخريجين السعوديين إمكانية التدريب والإعداد للالتحاق بوظائف الشركة المختلفة ، حسب مستواهم الأكاديمي ، من خلال توفير المهارات الوظيفية والأكاديمية التي تمكن الخريج من النجاح في مستقبله الوظيفي.

تختلف الفترة الزمنية للبرنامج وفقًا للمسار الوظيفي ، ولكنها تستغرق عادةً عامين.

يعتمد التدريب على المهارات الوظيفية على المسار الوظيفي الذي يتبعه المتدرب ، بينما يشمل التدريب الأكاديمي إتقان اللغة الإنجليزية والرياضيات ، بالإضافة إلى تعلم مهارات الكمبيوتر وجيد لحياتهم المهنية.

شروط التقديم في أرامكو لخريجي الثانوية

اعتمد برنامج التلمذة المهنية في أرامكو مجموعة من الآليات لاستكمال عملية التسجيل في أرامكو لخريجي الثانوية العامة 1443 ، والتي تشمل ما يلي:

من الضروري استكمال الطلب الإلكتروني للتسجيل في أرامكو لخريجي الثانوية العامة.

اختر البرنامج المطلوب خلال فترة التقديم.

مراجعة وتقديم الطلب والتأكد من إرفاق جميع المستندات المطلوبة والتي تتضمن الهوية الوطنية والمؤهلات التعليمية.

قم بدعوة المتقدمين الذين يستوفون معايير البرنامج للرياضيات واللغة الإنجليزية في التاريخ المحدد.

دعوة المتقدمين من قائمة المرشحين وقائمة الانتظار للخضوع لفحص طبي مع مراعاة أن اجتياز الفحص الطبي لا يعني قبول البرنامج.

توقيع الاتفاقية وإصدار بطاقة البرنامج.

حضور مركز التدريب المخصص قبل بدء البرنامج.

ولفتت الشركة إلى أن المتقدم في برنامج التلمذة المهنية لا يعتبر “مقبولا” حتى يوقع على اتفاقية التدريب ، كما تصدر له بطاقة أرامكو ويلتحق بمركز التدريب.

طريقة التسجيل في ارامكو لخريجي الثانوية



يتطلب التسجيل في أرامكو لخريجي الثانوية العامة اتخاذ عدة خطوات منها ما يلي: