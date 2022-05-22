أجل قسطين وأستلم تمويلك بدون كفيل وبأقل دخل وبمبالغ مالية كبيرة

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أجل قسطين وأستلم تمويلك بدون كفيل ، برنامج تمويلي يوفر للعميل السعودي والعميل الوافد أيضاً مبالغ مالية كبيرة تخدم احتياجاته ومتطلباته المالية في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر هذا البرنامج التمويلي العديد من خيارات السداد والتي يمكن من خلالها تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة ومجدولة وذلك بأقل راتب شهري وبما يتلاءم مع الالتزامات المالية للعميل.
أجل قسطين وأستلم تمويلك بدون كفيل وبأقل دخل
تمويل فورى بدون كفيل ولا ضامن يمكن الاستفادة منه بأقل راتب شهري وبأسهل الشروط والمتطلبات ، وقد جاء هذا البرنامج التمويلي ضمن مجموعة من البرامج التمويلية التي يوفرها مصرف الراجحي لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك للعملاء من خلال هذا البرنامج إمكانية شراء المديونيات القائمة لدى البنوك القائمة لدى البنوك الأخرى ، بالإضافة إلى أتاحة المبلغ المتبقي في حساب الشخص المتقدم بالطلب ، ويوفر مصرف الراجحي أيضاً العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب للاستفادة من برنامج التمويل الشخصي المتاح لدي البنك لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.
مميزات التمويل الشخصي من مصرف الراجحي لقطاع الأفراد
- مصرف الراجحي قام بتقديم برنامج التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- يتيح هذا المنتج المتاح لدي مصرف الراجحي الفرصة لشراء المديونيات القائمة لدى البنوك الأخرى الخاصة بالعميل.
- تمويل مصرف الراجحي لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- العميل السعودي والعميل الوافد أيضاً بجنسيات مختلفة إلي أراضي المملكة العربية السعودية يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي.
- المواطن المتقاعد يمكنه الاستفادة منه هذا المنتج.
- يوفر مصرف الراجحي للعملاء خيارات للسداد عديدة ومتنوعة والتي يمكن الاستفادة منها في سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي.
- مدة سداد مبلغ تمويل مصرف الراجحي يمكن أن تصل حتي 60 شهر ، وذلك وإذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين.
- أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين المقيمين ، فيمكن أن تصل فترة السداد حتي 36 شهر.
- يتيح مصرف الراجحي للعملاء إمكانية تأجيل سداد أول قسطين من الاقساط التمويلية المستحقة وذلك من أجل تسهيل عملية السداد على جميع العملاء.
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