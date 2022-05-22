أجل قسطين وأستلم تمويلك بدون كفيل وبأقل دخل وبمبالغ مالية كبيرة

أجل قسطين وأستلم تمويلك بدون كفيل ، برنامج تمويلي يوفر للعميل السعودي والعميل الوافد أيضاً مبالغ مالية كبيرة تخدم احتياجاته ومتطلباته المالية في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر هذا البرنامج التمويلي العديد من خيارات السداد والتي يمكن من خلالها تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة ومجدولة وذلك بأقل راتب شهري وبما يتلاءم مع الالتزامات المالية للعميل.

أجل قسطين وأستلم تمويلك بدون كفيل وبأقل دخل

تمويل فورى بدون كفيل ولا ضامن يمكن الاستفادة منه بأقل راتب شهري وبأسهل الشروط والمتطلبات ، وقد جاء هذا البرنامج التمويلي ضمن مجموعة من البرامج التمويلية التي يوفرها مصرف الراجحي لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك للعملاء من خلال هذا البرنامج إمكانية شراء المديونيات القائمة لدى البنوك القائمة لدى البنوك الأخرى ، بالإضافة إلى أتاحة المبلغ المتبقي في حساب الشخص المتقدم بالطلب ، ويوفر مصرف الراجحي أيضاً العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب للاستفادة من برنامج التمويل الشخصي المتاح لدي البنك لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل الشخصي من مصرف الراجحي لقطاع الأفراد