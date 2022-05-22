نهر الخير يتدفق من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للمساعدات المالية والعينية بالاتصال المباشر

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عمر شويل - جدة يتدفق نهر الخير من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud وذلك من خلال ما تقدمه المؤسسة الخيرية من مساعدات مالية سخية وعينية متنوعة، وتحقق مؤسسة عبد العزيز بن فهد وأخوته الرعاية الاجتماعية للكثير من الأسر السعودية، هذا بجانب الأعمال الإنسانية والمقاصد الخيرية الخارجية، أما عن وسائل التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد فهي عديدة ومتنوعة، ويمكن الآن التقدم بطلب للحصول على المنح والعطايا والهبات التي يقدمها الأمير شخصياً أو من خلال مؤسسة الخير التي يُشرف عليها، ومع أهمية مساعدات الأمير عبد العزيز بالنسبة لفئات اجتماعية عديدة بالمملكة، لذلك فقد أعددنا هذا التقرير الذي سنشرح من خلاله كيفية التواصل المباشر مع الأمير عبد العزيز أو التواصل مع المؤسسة أو مكتب مسجد الأمير، وكذلك كيفية تقديم معروض طلب مساعدة مالية للمحتاجين أو والغارمين من أصحاب الديون أو من تعثر في سداد قرض وعجز عن الوفاء به، أو من يحتاج إلى مصاريف علاج أو إجراء عمليات جراحية وغيرها من سُبل الخير الأخرى.

نهر الخير يتدفق من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للمساعدات المالية والعينية

وتجدر الإشارة إلى أن الأمير عبد العزيز بن فهد ومؤسسته الخيرية لهم دور ريادي في مجال العمل الخيري، فهو وإخوته يسيرون على نهج وخطى والدهم الملك فهد طيب اله ثراه، فهو مؤسسته مقصد للمحتاجين من أبناء المملكة، والذين لهم حق معلوم للسائل والمحروم، وذلك تطبيقاُ للأية الكريمة: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)، حيث يتم تطهير الأموال بالزكاة والصدقات على اختلاف أنواعها، لذلك نجد الأمير عبد العزيز يقوم بنفسه وشخصياً بزيارات لمساكن الأسر المحتاجة والفقيرة، ويُقدم لهم ما يلزم لتوفير حياة كريمة لتك الأسر وأبنائها، خاصة الأرامل التي تعول أيتام والمطلقات والمهجورات التي ليس لها عائل.

طريقة طلب مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد المالية والعينية من المؤسسة الخيرية

ويجب أن ننوه إلى أن مؤسسة الأمير عبد العزيز الخيرية تقوم بدراسة طلبات المساعدة التي تصل إليها، والتحقق من استحقاق أصحاب تلك الطلبات للمساعدة، ويتم عرض الأمر على الأمير ليقوم بما عليه من تحديد قيمة المساعدة والتي قد تكون أحياناً أكثر من المبالغ المالي الذي طلبه السائل، وذلك لسخاء الأمير في تقديم تلك الصدقات والمساعدات والهبات والمنح والعطايا التي يجود بها على طالبي المساعدة.

وسائل وطرق التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد والمؤسسة الخيرية

أما عن وسائل وطرق التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد والمؤسسة الخيرية التي تحمل أسم والده “مؤسسة الملك فهد للأعمال الخيرية والإنسانية” فهي عديدة ومتنوعة، سواء من خلال هاتف مكتب القصر الأميري أو الوتساب الخاص بالأمير أو من خلال رقم هاتف المسجد، وكذلك يمكن التواصل مع الأمير عبد العزيز من خلال البريد الإلكتروني أو البريد السعودي، وسنستعرض معكم كيفية تقديم معروض طلب المساعدة وكذلك جميع وسائل التواصل المباشر مع الأمير والمؤسسة.

معروض طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود

يحتار البعض في طريقة تقديم طلب المساعدة المالية أو العنية من الأمير عبد العزيز بن فهد، ولا يعرف من أين يبدأ كتابة معروض طلب المساعدة، لذلك يجب أن يتضمن معروض طلب المساعدة بعض الأمور الهامة ومنا ما يلي:

البدء بالبسملة “بسم الله الرحمن الرحيم”.

السلام على الأمير “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

الدعاء للأمير ووالده رحِمه الله.

تحية الأمير “تحية طيبة ملؤها التقدير والاحترام و…….

يتم شرح الحالة شرحا تفصيلا مدعوما بالمستندات والوثائق التي تُثبت استحقاقك للمساعدة.

يتم شرح الحالة شرحا تفصيلا مدعوما بالمستندات والوثائق التي تُثبت استحقاقك للمساعدة. إنهاء المعروض بالشكر والعرفان.

كتابة اسم مُقدم الطلب كاملاً.

محل إقامة ورقم هاتف جوال لمُقدم طلب المساعدة.

واتساب تواصل لطلب إعانة مالية وعينية من المؤسسة الخيرية للأمير

تتعدد أنواع ووسائل التواصل مع الأمير الأمير عبد العزيز بن فهد ومؤسسته الخيرية ومكتب المسجد ورقم القصر الأميري، وذلك لتسهيل وتيسير التواصل بين المحتاجين والأمير والقائمين على أمر المؤسسة والمسجد وديوان القصر الأميري، أما عن طرق الاتصال والتواصل فبيانها كالتالي:

عنوان المؤسسة: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia

رقم هاتف مكتب المؤسسة: 485232658966.

وتساب تواصل من داخل المملكة: 8004000000.

وتساب من خارج المملكة: 920030003.

البريد الإلكتروني: [email protected]

[email protected] رقم مسجد الأمير: 050 950 0786.

عنوان المسجد: 4194 Wadi Hanifah St, Al Hada, Riyadh 12921, Saudi Arabia الرياض، منطقة الرياض.

4194 Wadi Hanifah St, Al Hada, Riyadh 12921, Saudi Arabia الرياض، منطقة الرياض. الرقم الموحد داخل المملكة: 920015152.

من خارج منطقة تبوك: 0144221238.

صندوق بريد تبوك: 598 – الرمز البريدي:71421.

فاكس: 0144237533 – تحويله 350 – 251.

رقم هاتف قصر الأمير عبد لعزيز: 920015152 – من الخارج 0144237533.

الموقع الرسمي لمؤسسة الملك فهد الخيرية .

. الصفحة الرسمية لمتابعة أخبار المؤسسة عبر تويتر.

مجالات العمل الخيري التي تقوم بها مؤسسة الملك فهد الخيرية kingfahad.sa

تهدف مؤسسة الملك فهد الخيرية إلى توفير الرعاية الاجتماعية لمواطني المملكة من المحتاجين والأشد حاجة، وكذلك الاهتمام بالشؤون الإسلامية والتعليمية والصحية، وكل ما يعود بالنفع على المواطنين والإنسانية، ومن أهم مجالات العمل الخيري بمؤسسة الملك فهد الخيرية ما يلي:

إنشاء المساكن، ودعم مشاريع الإسكان للمحتاجين.

كفالة الأسر المحتاجة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم المساعدات لهم.

التواصل مع المؤسسات الخيرية وجمعيات البر بما يحقق نع الفقراء والمساكين، وتطوير أعمال العناية بهم.

مساعدة المعسرين والغارمين، وكفالة أسرهم.

إنشاء المرافق الصحية ودعمها.

معالجة المرضى المحتاجين داخل المملكة وخارجها.

دعم مراكز التأهيل الطبي وبرامجها.

صيانة الجوامع التي نفذتها مؤسسة الملك فهد الخيرية.

تقديم هدايا للزوجين وحفلات زواج جماعي، وبلغ عدد المستفيدين 474 شاب وشابة.

دعم برامج التدريب والتأهيل لأغراض توطين الوظائف، ورفع قدرة وكفاية أبناء الأسر المحتاجة وتمكينهم من الإعتماد على أنفسهم وإعالة أسرهم.

الزواج الخيري وشمل إعانة زواج تصل إلى مبلغ 20.000 ريال للزوج والزوجة، هذا بالإضافة إلى توفير دورات تأهيلية وتثقيفية للمقبلين على الزواج.

أبناء الملك فهد المؤسسون لمؤسسة الملك فهد الخيرية kingfahad.sa

تأسست مؤسسة الملك فهد الخيرية في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز “رحمه الله”، وهو الذي أصد أمر ملكي بالموافقة على تأسيس مؤسسة الملك فهد بن عبد العزيز “رحمه الله”، وحالياً يرأس مجلس الأمناء بالمؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز، أما عن المقر الرئيس للمؤسسة، فهو يقع بمدينة «الرياض» وللمؤسسة فروع ومكاتب داخل المملكة العربية السعودية، أما عن المؤسسون فهم جميع الأمراء والأميرات من أبناء الملك فهد بن عبد العزيز، وهم كالتالي:

محمد بن فهد بن آل سعود.

سعود بن فهد بن آل سعود.

سلطان بن فهد بن آل سعود.

خالد بن فهد بن آل سعود.

الأمير عبد العزيز بن فهد بن آل سعود.

الأميرة الجوهرة بنت إبراهيم.

العنود بنت فهد بن آل سعود.

لولوه بنت فهد بن آل سعود.

لطيفة بنت فهد بن آل سعود “رحمها الله”.

الجوهرة بنت فهد بن آل سعود “رحمها الله”.