تمويل شخصي بنك الراجحي للمواطنين والمقيمين في المملكة

تمويل شخصي بنك الراجحي، والذي يعتبر احد البنوك المهمة جدا داخل المملكة العربية السعودية حيث يقوم مصرف الراجحي بتقديم عدد متنوع من القروض لكل من المواطنين والمقيمين، يعتبر الراجحي من المؤسسات العريقة جدا داخل الأراضي السعودية، ويقدم عدد من الخدمات المصرفية مثل قرض شخصي بنك الراجحي وأيضا تمويل مصرف الراجحي العقاري وغيرها من القروض الأخري، يتميز البنك أيضا بتقديم خدمات إلكترونية مهمه منها تمويل الراجحي أونلاين وهى خدمه من الخدمات المتميزة جدا، حيث من خلال الموقع الإلكتروني للبنك يمكن الاستعلام عن تمويل بنك الراجحي والتعرف على كل شروط القرض المقدم، تمويل بنك الراجحي الشخصي يتميز بانه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها، وأيضا سهولة في الاجراءات والشروط ولهذا يقبل أعداد كبيره من المواطنين والمقيمين للتقديم على طلب الحصول على قروض بنك الراجحي.

تمويل شخصي بنك الراجحي

يسعى بنك الراجحي دائما إلى تطوير خدماته المصرفية والإلكترونية لمواكبة البنوك العالمية ولتقديم افضل الخدمات للعملاء، يمكن التقديم على طلب تمويل شخصي بنك الراجحي دون الخروج من المنزول عن طريق الاونلاين ودون الذهاب إلى أي من فروع البنك وهذه الخدمة لراحة العملاء، وهناك شروط يجب أن تتوافر في كل من يريد الحصول على قروض بنك الراجحي والتي سوف نتعرف عليها في السطور القادمة، وأيضا سنتعرف على الخطوات التي يجب اتباعها من اجل التقديم على طلب التمويل الشخصي من خلال موقع البنك الإلكتروني.

شروط تمويل بنك الراجحي

أولا أن يكون عمر العميل عند طلب التمويل الشخصي لا يتجاوز 6 عام مع نهاية اخر قسط من تسديده.

الحد الأدنى من الراتب الخاص بالعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

لا يقل الحد الأدنى عن شهر من العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص.

تقديم الهوية الوطنية للسعوديين، والإقامة للمقيمين وتكون ساريه.

طريقة التقديم على تمويل بنك الراجحي