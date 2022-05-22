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عمر شويل - جدة رقم خدمة اتصال الضمان الموحد المجاني لتقديم الشكاوى عن تأخر صرف راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa للشهر الجديد، مايو 2022 – شوال 1443، أو تقديم الشكوى أو غير ذلك، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأرسال رسالة التأهيل للمقبولين في الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو 2022 للمرحلة السابعة من قبول المسجلين الجدد بالضمان المطور، وقد قامت بدراسة جميع طلبات المتقدمين وبعد صدور أهلية الضمان المطور، شرعت الموارد البشرية في إرسال رسائل القبول أو الرفض تدريجيا للمؤهلين، كما قامت بإتاحة رقم الضمان المطور ووسائل الاتصال للتواصل مع المواطنين.

“رقم خدمة اتصال الضمان الموحد المجاني” استعلام بحساب ورقم طلب المستفيد sbis.hrsd.gov.sa

أطلقت الوزارة الخدمات الإلكترونية للتواصل مع المواطنين بالمملكة، كما قامت بإتاحة ساعات العمل لإتاحة الرد المباشر للمواطنين كما أتاحت الرد الآلي في غير أوقات العمل الرسمية، ويتم التواصل المباشر مع موظفي الضمان لحل المشكلات الخاصة بالتسجيل أو رسالة الأهلية أو سبب عدم القبول بالأهلية بالنظام الجديد، وتم الانتهاء من إرسال رسائل القبول بالضمان المطور وذلك في يوم الخميس والجمعة الماضيين، وتم تحديد الأحد الموافق 22 مايو موعد بداية تسلم راتب المقبولين على أن يقوم غير المقبولين باتباع طريقة تقديم التظلم أو التسجيل الإلكتروني من جديد.

توضيح هام من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وصلت إلى الوزارة العديد من الاستفسارات حول أسباب تأخر رسائل الأهلية للمتقدمين للمرحلة السادسة من الضمان، وعند الاستعلام عن الأهلية يتم الحصول على رسالة التحقق من الغيبان، ويكون رقم الغيبان المصرفي للمواطن تحت المراجعة من الوزارة للتأكد من صلاحيته عند إرسال راتب المؤهلين، كما أعلنت عبر حسابها تويتر التالي:

“إنها تعمل على إعلان النتائج بشكل تدريجي، وسيتم إرسال رسالة نصية لكم بنتيجة الاستحقاق خلال الفترة القادمة، كما تقوم الوزارة بصرف الراتب عند وصول رسائل الأهلية للمؤهلين الجدد، وأنها تقوم بصرف رواتبهم مع المؤهلين من قبل في نفس الموعد، بداية الشهر الهجري”.

انتبه تسحب الطلب!؟#الضمان_الاجتماعي_المطور #الضمان_الاجتماعي

سناب الضمان عبر الرابط التاليhttps://t.co/Lg0Iz9lyJl pic.twitter.com/iFW3ehq5g7 — نبراس الضمان الاجتماعي (@o502b) انتبه تسحب الطلب!؟#الضمان_الاجتماعي_المطور #الضمان_الاجتماعي

سناب الضمان عبر الرابط التاليhttps://t.co/Lg0Iz9lyJl pic.twitter.com/iFW3ehq5g7 — نبراس الضمان الاجتماعي (@o502b) April 28, 2022

شروط قبول أهلية الضمان المطور للتسجيلات الجديدة

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

يكون المتقدم للمعاش من فئات غير القادرين على العمل أو لديهم راتب لا يكفي أو من فئات العاطلين عن العمل، راتب مؤقت، أو المطلقات والأرامل أو كبار السن الغير قادرين على الكسب.

يتم قبول طلبات المقيمين فقط بالمملكة ويستثنى من هذا الشرط المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي أو الأرملة والمطلقة التي لها ابناء سعوديين، كما يستثنى الأيتام وذوي الإعاقة من شرط الإقامة.

يكون الحد الأدنى للدخل 550 ريال للفرد المستقل أو 1100 ريال لرب الاسرة، مع ضرورة تسجيل راتب الزوجة كدخل مكتسب للأسرة.

لا يكون من ارباب دور الرعاية أو السجون ولا يجب أن يكون من ذوي الأملاك.

رقم اتصال الضمان الموحد المجاني ووسائل التواصل

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني: 19911.

رقم الضمان الاجتماعي الرياض: 0114057988.

صندوق البريد: 12484.

الرمز البريدي: 11157.

الاتصال على الرقم المجاني 8001222777

الاتصال على الرقم المباشر 0112915588.

الاتصال على الرقم 2033333.

الاتصال على الرقم 0802007200.

موعد صرف وتاريخ نزول أيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور