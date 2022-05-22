“تدقيق أم قبول” الاستعلام عن حالة طلب الضمان الاجتماعي المطور نفاذ sbis.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن حالة طلب الضمان الاجتماعي المطور نفاذ sbis.hrsd.gov.sa أهم ما يبحث عنه من قاموا بالتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها الموارد البشرية في شهر نوفمبر من العام الماضي، وكذلك ما هي أسباب رفض الأهلية، وقد أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية عن ما قررته، وهو أن الوزارة قد مدت وقت التسجيل بالموقع الإلكتروني للحصول على الراتب المحدد إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل وهو بعد تقريباً أربعة أشهر، وتقوم الوزارة بالإعلان شهرياً عن موعد الصرف وموقت نزول وإيداع الرواتب بحسابات المقبولين في النظام المطور الجديد، بالإضافة إلى المسجلين بالنظام القدماء، قد حددت وزارة الموارد البشرية الموعد النهائي، وهو موعد محدد في بداية كل شهر بالأعوام الهجرية، كما تعلن عن المواعيد للمؤهلين الجدد شهرياً، وهذا من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور.

الاستعلام عن حالة أهلية الضمان المطور هل في مرحلة القبول أم استحق الأهلية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية بتوجيهات سامية من خادم الحرمين “الملك سلمان” بتطوير منظومة الدعم كلياً والاستحقاق بالضمان الاجتماعي، وذلك لضمن شمول أعداد اكبر من الفئات الأحق للدعم من مواطني ومواطنات المملكة العربية السعودية لمساعدات وزارة الموارد البشرية، وقد قامت الوزارة بالتطوير بإطلاق الضمان المطور الذي تميز بالكثير من الخدمات للمستفيدين منه ولا يقتصر على صرف الرواتب فقط.

ما هي خدمات التي أـاحها نظام الضمان المطور وفق شروط الموارد البشرية

تستقبل الوزارة فئات جديدة تشمل المطلقات والأرامل والمهجورات وزوجات والأسر ضامنة المدمنين، كما تشمل العاطلين عن العمل بدون مصدر دخل ضمن فئات المستحقين لراتب الضمان الاجتماعي المؤقت.

تضم الوزارة خدمات التدريب وتأهيلهم للعمل ليقدروا على العمل ليكونوا طاقة عاملة ليستفيد منهم المجتمع ويستفيد المواطن المُدرب وليسوا معتمدين على راتب الوزارة فقط.

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير وحدات سكنية لغير القادرين من مستحقي الضمان التكاليف لتوفير منزل ومن ليس له منزل ويتقدم لطلب منازل تتبع لوزارة الموارد البشرية.

ويستلم جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي بشهر رمضان الكريم 3000 ريال سعودي، بالمكرمة الملكية المقدمة من الملك سلمان.

موعد وتاريخ توقيت صرف ونزول إيداع راتب ذي القعدة 1443 لمستفيدي الضمان

تعلن الوزارة شهرياً عن موعد توقيت نزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور الحديث والقديم، وقد أعلنت الوزارة في وقت سابق عن التاريخ المخصص لصرف راتب الضمان لهذا الشهر، وحددت الوزارة الموعد في 1 من شهر ذي القعدة 1443، وهو الموافق صباح يوم الثلاثاء 31 مايو 2022م، وتغير الميعاد إذ كان الموعد يتوافق موعد عطلة أو مناسبة، ولم يتم الإعلان عن تغيير موعد الصرف، ويصرف الصراف الآلي الراتب لمن تأهل ونزل له الراتب في الحساب.

الاستعلام عن حالة طلب الضمان الاجتماعي المطور نفاذ sbis.hrsd.gov.sa

يُستعلم عن الأهلية للمُسَجَلين جديداً بالضمان الاجتماعي المطور، وهذا الذي أعلنت عنه الوزارة انه سيستمر حتى نهاية شهر أكتوبر بعام 2022، بالدخول على الرابط الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإنشاء حساب بالمطور ثم الاستكمال بالدخول على الحساب بالرقم السري الخاص بك للاستعلام عن الأهلية، ويستعلم المقبولين بالمطور بالخطوات التالية: