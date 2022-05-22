رابط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 عبر منصة الدعم وشروط الاستحقاق

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رابط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، يعد الضمان الاجتماعي المطور من أهم المواضيع التي يهتم بها الكثيرون في المملكة العربية السعودية، حيث أنه نظام تم ابتكاره مؤخراً من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتضمن مبلغ مالي يودع في الحسابات البنكية الخاصة بالمستحقين شهرياً، وهذا في إطار سعى الدولة لتقديم الدعم المالي للمستحقين المتوافقين مع شروط الضمان المعلن عنها، ونوافيكم في هذا المقال رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443.
نظام الضمان الاجتماعي المطور
نظام الضمان الاجتماعي المطور تم إصداره من خلال وزارة الموارد البشرية، بهدف مساعدة قطاع كبير من الأفراد المستحقين من الأسر الأكثر احتياجاً، فقط تهدف الوزارة إلى الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين المستوى المعيشي لموظفيها، ويتم تسجيل الأسر الأكثر احتياجاً عبر النظام لمراجعة الطلبات والتأكد من حالتهم الاجتماعية، والتأكد أيضاً من أنهم يستوفون كافة الشروط.
- رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور هنا.
- في البداية يتم زيارة منصة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.
- الضغط على أيقونة تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية.
- الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- الكبس على إنشاء حساب جديد أو من خلال البوابة الإلكترونية للضمان الاجتماعي.
- اختيار الخدمات الإلكترونية ويليها حماية المعاشات.
- تسجيل تاريخ ميلاد رب الأسرة.
- إدخال رقم الهاتف.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- إدخال رمز التفعيل عبر الهاتف المحمول الذي تم أدخاله.
- استخدام رقم المعرف وكلمة المرور الذي تم استخدامها عند التسجيل.
شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور
- أن يكون الموظف حامل للجنسية السعودية، والمرأة الغير سعودية متزوجة من رجل يحمل الجنسية السعودية.
- الأبناء من المرأة الأرملة والمطلقة من زوج غير سعودي.
- المرأة الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.
- يحصل على راتب الضمان الاجتماعي المطور الأيتام والأرامل المسئولة عن الأطفال، الأفراد ذو الإعاقة، والأشخاص الذين يحملون بطاقات التنقل.
- لا يمتلك الموظف أصول ذات قيمة.
- يتم تطبيق معايير امتلاك واستخدام الثروة المحدد في اللائحة التنفيذية بالنسية للموظف، وهذا بحيث يتم توزيع التعويض الممنوح له.
- لا يقل دخل الموظف عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريال سعودي، ومبلغ 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.
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