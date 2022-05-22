نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في التعداد السكاني في السعودية وأهم شروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في التعداد السكاني في السعودية يعد من أكثر الأسئلة التي تنتشر بين المواطنين والمقيمين داخل السعودية، ويأتي عقب إطلاق الهيئة العامة للإحصاء في المملكة البدء بأعمال التعداد السكاني للعام الجاري، عملًا بما يحقق تمكين المواطنين والمقيمين في المملكة من المشاركة في التعداد بكل سهولة ويسر، أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، ولأول مرة خيار العد الذاتي الإلكتروني، الذي يسمح للجميع تعبئة استمارة التعداد بشكل إلكتروني، من خلال الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسوب الخاصة بهم، دون الحاجة إلى زيارة الباحث الميداني، وذلك خلال الفترة من 10 مايو 2022 حتى 25 مايو 2022، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بتعداد السعودية 2022، كما يمكن التعرف علي كيفية التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان و شروطه.



خطوات التسجيل في التعداد السكاني في السعودية

فيما يلي خطوات التسجيل في التعداد السكاني لعام 2022 في السعودية، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لتعداد السكان. ثم النقر على أيقونة الدخول. الانتظار حتى يكتمل تحميل صفحة الدخول. ثم إدخال رقم الهوية في خانة اسم المستخدم. كتابة كلمة المرور الخاصة بحساب المستفيد في نظام أبشر. ثم الضغط على تسجيل الدخول. إدخال رمز التحقق. متابعة التسجيل. وأخيرا اتباع كافة التعليمات الظاهرة على الشاشة لتقديم الطلب.

كم راتب المشاركة في تعداد السعودية

حددت الهيئة العامة للإحصاء رواتب الأفراد المشاركين في التعداد السكاني لعام 2022 وهو 200 ريال سعودي يوميًا، وتمنح الهيئة هذا المبلغ اليومي مقابل المشاركة في أعمال التعداد السكاني من قبل الأفراد الذين حصلوا على موافقة الهيئة بالتعاون بعد استيفائهم المتطلبات والشروط الخاصة بالمشاركة.

شروط المشاركة في تعداد السعودية 2022

هناك مجموعة من الشروط التي ينبغي استيفائها بالأشخاص الراغبين بالمشاركة والتعاون بأعمال التعداد السكاني لعام 2022، وتتمثل الشروط في التالي:

التسجيل عبر بوابة التعداد السكاني، وتقديم طلب المشاركة في التعداد. ثم يجب أن يكون لدى المتقدم حساب أبشر لتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني. أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة بحد أدنى. ثم يجب أن يتجاوز المتقدم الـ 20 عامًا. القدرة على التعامل مع أجهزة الحاسوب والأجهزة الذكية. ثم يشترط أن يمتلك المرشح مرجع عمل من القطاع الخاص أو العام بالمملكة. حضور التدريب الخاص بالتعداد وتخطي التقييمات الموضوعة من قبل هيئة التعداد.

نظام التعداد السكاني في السعودية

نظام التعداد السكاني العام في السعودية هو عملًا بالمرسوم الملكي رقم 13/م الصادر بتاريخ 23/4/1391هـ، ألزم في مادته الرابعة المواطنين والمقيمين على المشاركة في التعداد والإجابة على جميع الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد، وإنّ نظام الإحصاءات العامة بالمملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 7/12/1397هـ أجاز لهيئة الإحصاء فرض غرامات مالية على كل من يعطل عمدًا أعمال التعداد أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، ودعت هيئة الإحصاء المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع المسؤولين والمشاركة في التعداد.