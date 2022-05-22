نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ضرورة التسجيل في تعداد السعودية 2022 من خلال رابط العد الذاتي قبل انتهاء الفترة المحددة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت هيئة الإحصاءات السعودية بيان ينص على ضرورة التسجيل في تعداد السعودية 2022 من خلال رابط العد الذاتي وذلك في يوم الجمعة وهذا التسجيل إلزامي ويجب علي كل مواطن سعودي المشاركة في التعداد العام للسكان والمساكن بالسعودية للعام الحالي 2022.

وهنا سوف يتم تطبيق غرامات مالية علي كل مواطن لم يقوم بالتسجيل أو عمل على تعطيل أعمال التعداد أو لم يقم بتقديم بيناته المطلوبة بشكل صحيح مع علمة بذلك وضرورية التسجيل في التعداد السكاني 2022 وذلك طبقا لما أوضحه المتحدث الرسمي للهيئة محمد الدخيني وسيتم ذلك طبقا لنظام الإحصاءات العامة للدولة والذي نص في مادته الرابعة عشر علي تنفيذ عقوبة المخالفة على كل مواطن مخالف حيث لا تقل عن 500 ريال سعودي في أول مخالفة ، وفي حالة تكرار المخالفات تزيد الغرامة المالية ولا تتعدى أل 1000 ريال سعودي.

هدف التسجيل في تعداد السعودية 2022

الية التطبيق قامت بفرض شروط محدودة حيث لا يتم فرض الغرامات إلا في أضيق الحدود ولا يمكن للباحث الميداني فرض أي غرامة على أي مواطن سعودي من السكان بشكل مباشر ولا بد من الرجوع إلى مشرف المنطقة السكانية التي يسكن بها المواطن الذي يجب فرض غرامة عليه لتعطيل التسجيل في التعداد السكاني أو إدخال بيانات غير صحيحة أو لكل مثل هذه الأسباب كما أشار الدخيني أنه لا يتم فرض تلك الغرامة إلا بعد التحدث مع تلك المواطن مباشرة من طرف المشرف ومعرفة الأسباب المؤدية لمخالفة التي تستحق الغرامة المفروضة ويجب إعطاء الساكن أكثر من فرصة للتسجيل قبل فرض غرامات على المخالفة.

#نشرة_الرابعة | متحدث هيئة الإحصاء السعودية محمد الدخيني: الحالات السلبية خلال التعداد قليلة جدا وتدفق البيانات جيد من خلال التعد الذاتي@Stats_Saudi pic.twitter.com/ZTUCohWsYI — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) #نشرة_الرابعة | متحدث هيئة الإحصاء السعودية محمد الدخيني: الحالات السلبية خلال التعداد قليلة جدا وتدفق البيانات جيد من خلال التعد الذاتي@Stats_Saudi pic.twitter.com/ZTUCohWsYI — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 21, 2022

كما أشار الدخيني إلى رقي الوعي لدي المواطنين السعوديين واهتمامهم بالمشاركة خلال كافة المراحل السابقة والحالية ، مشيرا إلى أهمية التسجيل الدقيق وان هذه المشاركة واجب وطني يستحق الاهتمام الكامل والمشاركة من قبل الجميع ،و الهدف من كل ذلك أن جميع المعلومات التي سيتم استخراجها سوف تساعد في تكوين وإنشاء مستقبل أفضل للدولة من حيث الحصول على البيانات اللازمة لتوفير أفضل الخدمات والتطوير طبقا للبيانات الحديثة التي يحصلون عليها كالصحة ، والتعليم ، والمصالح الحكومية ، والاحتياجات البشرية وغيرها من المتطلبات الأساسية للبناء المستقبلي للدولة.

ولذلك عملت الهيئة على تسهيل وتمكين كافة الطرق التي تساعد السكان على التسجيل في العد التنازلي من خلال موقعها الرسمي للتعداد السكاني 2022 وتنفيذ كافة الخطوات المطلوبة بشكل صحيح لتفادي المخالفات والغرامات التي قد تنتج في حالة عدم التسجيل والمشاركة وكل هذا من خلال “العد الذاتي الإلكتروني” الذي يمكن السكان من ملئ الاستمارة إلكترونيا من خلال الهواتف الجوالة الخاصة بهم أو من خلال الجهاز اللوحي مثل الكمبيوتر أو اللاب توب ، دون زيارة الباحث الميداني بشكل شخصي لكل مواطن ، ولكن ذلك خلال فترة محدودة من يوم الثلاثاء 10 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25 مايو (أيار) الجاري.