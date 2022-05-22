نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المرشحين وزارة البيئة والمياه والزراعة 1443 mewa.gov.sa وزارة البيئة والمياه توظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة عن أسماء المرشحين وزارة المياه والبيئة والزراعة 1443، فقد أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أسماء المرشحين لوظائفها وعددهم 592 مرشح، على وظائف حراس الأمن التابعة للإدارة العامة للأمن الصناعي، وزارة البيئة والمياه والزراعة استعلام عبر رابط mewa.gov.sa.

ومن خلال هذا المقال سوف نوضح رابط النتائج وأسماء المرشحين مبدئياً، ويجب على من تم ترشيحه تجهيز كافة المستندات المطلوبة، والحضور في الموعد المحدد أمام اللجنة المختصة لمطابقة المستندات ولإجراء المقابلة الشخصية، ويجب العلم أن هذا الترشيح هو ترشيح مبدئي وليس نهائي، ولابد من استكمال الإجراءات وتخطي المقابلة الشخصية والتأكد من صحة البيانات حتى يصبح ترشيح نهائي.

أسماء المرشحين وزارة البيئة والمياه والزراعة

يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين في وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة إلكترونياً عبر رابط www.mewa.gov.sa، وذلك عن طريق الإطلاع على الكشف الموجود بصيغة bdf والبحث في الأسماء المرشحة لاستكمال الإجراءات.

وزارة البيئة والمياه والزراعة توظيف 1443 وأماكن استكمال الإجراءات

فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة. فرع الوزارة بمنطقة الباحة. وكذلك فرع الوزارة بمنطقة جازان. فرع الوزارة بمنطقة عسير.

المستندات المطلوبة والخاصة بوظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة استعلام

كما ذكرنا لكم في صدر هذا المقال أن هذا الترشح هو ترشح مبدئي وليس نهائي، وبناءً عليه لابد من استكمال الإجراءات حتى يتم التعيين بشكل نهائي، وهذه الإجراءات عبارة عن مطابقة المستندات وتخطي المقابلة الشخصية بنجاح، وفيما يلي بيان بالمستندات المطلوب إحضارها أمام اللجنة وهي كالتالي:-

أصل الهوية الوطنية وصورة منها.

شهادة حسن السير والسلوك.

شهادة إتمام الثانوية العامة ونسخة منها موضح بها التقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج.

رابط نتائج وزارة البيئة والمياه والزراعة للوظائف الأمنية

يتم الاستعلام عن النتيجة إلكترونياً من خلال الاطلاع على الأسماء الموجودة في الجدول بصيغة bdf عبر رابط وزارة البيئة والمياه والزراعة www.mewa.gov.sa، والالتزام بالمواعيد المحددة ومن يتخلف عن الحضور يعد متنازل عن حقه في الترشيح ولا يحق له الرجوع على جهات الإدارة في شيء.

تعلمات هامة يجب الالتزام بها www.mewa.gov.sa