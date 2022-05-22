نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستفسار عن مستحقي الضمان الاجتماعي في المملكة في المقال التالي
خطوات الاستفسار عن مستحقي الضمان الاجتماعي، طريقة معرفة إذا كان الفرد مقبول في الضمان الاجتماعي المطور أم لا، من خلال هذا الموضوع سوف نتعرف على خطوات الاستفسار عن التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد، كما يتساءل الكثير من المواطنين عن أحقيتهم في الضمان الاجتماعي، وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة إمكانية الاستفسار عن جميع بيانات المتقدمين للاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي من خلال منصتة الرسمية عبر الإنترنت.
خطوات الاستفسار عن مستحقي الضمان الاجتماعي:
يستطيع الأفراد المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد بهدف الحصول على معاش الضمان الاستفسار عن حالات الطلب الذين قاموا بتقديمه كما يمكنهم معرفة هل هم من مستحقين الدعم أم لا، فيمكنهم تحقيق أكبر استفادة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تتم بشكل إلكتروني والتأكد من قبولهم في الضمان الاجتماعي، عن طريق الآتي:
- بادئ ذي بدء قم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط الرسمي.
- ثم اختر “الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي”.
- بعد ذلك عليك القيام بكتابة رقم السجل المدني الذي يخص المستفيد في مكانه المحدد.
- أيضا عليك تسجيل رقم الضمان والذي سبق وحصل علية المستعلم مسبقا عند التسجيل.
- كما أنه يشترط على الفرد المتقدم كتابة رمز التحقق من الاستخدام “البشري” كما يظهر أمامه في الصفحة.
- في النهاية يجب الضغط على زر “عرض”، وستظهر لك كافة المعلومات التي تخص المستفيد، كما أنه سيتمكن من معرفة حالة قبوله في الضمان من عدمه.
متى لا يمكنك الحصول على الضمان الاجتماعي:
يوجد أسباب عديدة لإيقاف الدعم من الضمان الاجتماعي، والتي منها ما يلي:
- أولاً من الحالات التي يتم إيقاف دعم المستفيد فيها هو في حال وفاة المستفيد نفسة.
- ثانياً في حالة إذا خالف المتقدم أي معيار من معايير الاستفادة من الدعم، والتي ذكرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في الضمان الاجتماعي، والتي ذكرت في المواد التالية: “أحكام الفصل الخامس / السادسة / الثامنة / الحادية عشر” من لائحة النظام.
- ثالثاً يتم إيقاف المعاش عن المتقدم في حال تقديم بيانات أو معلومات غير سليمة.
- رابعاً إذا لم يقم المستفيد بتحديث بياناته، أو تأخر عن ذلك لمده تتعدى الثلاثين يوما منذ تاريخ إبلاغه بتحديث معلوماته.
- خامساً في حال ثبوت أن المتقدم لم يلتزم بخطة التأهيل.
- سادساً وفي حالة إذا تم إثبات أن المتقدم الذي يقدر على العمل غير جاد في بحثه عن العمل، عن طريق رفضة لفرص عمل وتدريب جيدة.
- سابعاً لو تعدى دخل الأسرة أو الفرد المستقل للحد الأدنى للأجور المحدد للمعاشات.
- ثامناً إذا أقام المتقدم إقامة كاملة في أحد دور الرعاية أو الإيواء يتم إسقاط الدعم عنه.
- تاسعاً إذا قام المستفيد بنفسه بالتنازل عن حقة في معاش الضمان الاجتماعي الجديد.
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