نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصير المستفيدين من الضمان الاجتماعي السابق وموعد نزول الضمان الاجتماعي المطور شهر مايو في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مصير المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي وإمكانية تحويلهم للاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور وتأثير ذلك على صرف معاش المواطنين، وقد جاء تفسير الوزارة رداً على أحد استفسارات أحد المواطنين على موقع الوزارة.

نقل المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى الضمان الاجتماعي المطور تلقائياً

فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية أن المستفيدين من الضمان الاجتماعي سيتم نقلهم تلقائياً للاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بعد تسعة أشهر من تاريخ التسجيل، مؤكداً أن ذلك لم يؤثر على صرف المعاش وفقاً للنظام السابق.

شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. ألا يكون المستفيد يعمل في أحدى الجهات الحكومية بالسعودية. يشترط وجود حساب مصرفي للمستفيد باسمه. ألا يكون المستفيد من أصحاب العقارات أو المحال التجارية. الالتزام بتحديث بيانات المستفيد بشكل مستمر. الالتزام ببرنامج التدريب والتوظيف.

طريقة التقدم والتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

سنوضح لكم الآن خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع تلك الخطوات التالية:

موعد نزول دفعة الضمان الاجتماعي المطور شهر مايو

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد نزول الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو، ليوافق يوم الثلاثاء 31 مايو، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى دائماً لتحديث موعد صرف الدفعات للمستفيدين بشكل مستمر، لتلبية احتياجاتهم دائماً.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد

سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وهي:

أولاً الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

الدخول على الصفحة الرئيسية للضمان الاجتماعي المطور.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

الضغط على المدفوعات.

وفي حالة نزول مبالغ الضمان الاجتماعي المطور سيظهر لك بأن الشخص مؤهل.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بالضمان الاجتماعي المطور وشروط الحصول عليه، ونقل المستفيدين من الضمان الاجتماعي السابق إلى الضمان الاجتماعي المطور تلقائياً، وطريقة الاستعلام عن المؤهلين، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم.