نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط أسماء المقبولين بوظائف البيئة أعرف موعد المقابلات الشخصية والمستندات المطلوبة mewa.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تفعيل رابط أسماء المقبولين بوظائف وزارة البيئة، والتي كانت قد أعلنت عنها مسبقاً ودعت الوزارة المقبولين مبدئياً، لحضور المقابلات الشخصية المقررة واستكمال إجراءات التوظيف، وفق المواعيد المحددة مع إحضار كافة المستندات المطلوبة عند الحضور للمراجعة، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم أسماء المقبولين، ومواعيد الحضور والأوراق المطلوبة.

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 592 مترشحاً على شغل وظائف حراس أمن، التابعة للإدارة العامة للأمن الصناعي، للمقابلات الشخصية واستكمال الإجراءات، ودعت المقبولين مبدئياً باتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويجب تحميل تطبيق توكلنا لتوضيح حالة التحصين ضد الفيروس.

رابط أسماء المقبولين بوظائف وزارة البيئة

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة mewa.gov.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة للدخول “اسم المستخدم وكلمة المرور”.

تسجيل رقم الهوية الوطنية ورقم الطلب المتقدم به الشاب.

النقر على بحث لتظهر الأسماء وأمامها موعد المقابلات.

موعد المقابلات الشخصة للمقبولين مبدئياً

كما أعلنت الوزارة فأن المقابلات سوف تبدأ الأحد 2022/05/29 الموافق 1443/10/28 القادم.

المستندات المطلوبة عند الحضور

أصل بطاقة الهوية الوطنية وصورة طبق الأصل منها وتكون البطاقة سارية المفعول. شهادة المؤهل العلمي ” الثانوية العامة موضح بها التقدير العام والنسبة المؤية وسنة التخرج. في حالة أن المؤهل العلمي من خارج المملكة يجب معالته من وزارة التعليم السعودية. شهادة حسن سير وسلوك لاستبيان إن كان المقبول قد سبق عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة في السابق.

تعلمات هامة

أعلنت الوزارة أنه يجب الالتزام التام بالحضور في المواعيد والتوقيتات المحددة لكل مترشح ومن لم يلتزم بالحضور في الموعد المحدد يعتبر متنازل عن حقه في التعيين على الوظائف ولا يحق له المطالبة بموعد أخر للمقابلة لذا وجب التنبيه.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

من أهم الوزارة في الحكومة السعودية، فهي الوزارة المعنية بتوفير الأمن الغذائي وتعاظم أهمية الوزارة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد وباء كورونا الذي جعل من حركة تنقل البضائع بين الدول صعبة بسبب تفشي الوباء، وحجب الدول المصدرة للحاصلات الزراعية صادراتها خارج بلادها، من أجل توفير الغذاء لشعوبها.