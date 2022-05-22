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عمر شويل - جدة التسجيل في سند محمد بن سلمان للإستفادة ب 20 ألف ريال سعودي مجاناً من المبادرة التي يشرف عليها ولي العهد السعودي والتي تقدم مبالغ مالية كبيرة مجانية كمساعدات للزواج، لذا من ينطبق عليه الشروط من المواطنين السعوديين المقبلين على الزواج يمكنه التسجيل والإستفادة من الدعم الكبير، حيث لا تستغرق عملية التسجيل في مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج أكثر من 50 ثانية، حيث أن عملية التسجيل تتم إلكترونيا عبر موقع سند.

التسجيل في سند محمد بن سلمان للإستفادة ب 20 ألف ريال سعودي مجاناً

قبل القيام بعمليات التسجيل في مبادرة سند محمد بن سلمان يجب عليك الإطلاع أولا على شروط سند حتي تضمن أن عملية التسجيل تمت بنجاح دون وجود عائق، حيث تتمثل عملية التسجيل في إتباع الخطوات التالية:

الدخول على لينك موقع سند .

. الضغط على القائمة الرئيسية.

تسجيل الدخول.

سجل رقم الهوية.

قراءة الشروط والضوابط ومن ثم إتباع إستكمال خطوات التسجيل.

كم مبلغ مبادرة سند محمد بن سلمان

حددت مبادرة سند محمد بن سلمان مبلغ مالي مخصص لمن يتقدم وينطبق عليه الشروط والضوابط، حيث تجاوز عدد الذين قاموا بالتسجيل والاستفادة من هذه المبادرة 26 ألف مواطن ومواطنة حتي الآن، أما عن القيمة المالية فوصلت إلى 20 ألف ريال سعودي، طبقاً إلى قواعد وشروط مبادرة سند محمد بن سلمان.

شروط مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج

هناك معايير وضوابط محددة وضعتها مبادرة سند للحصول على مساعدات الزواج المقدرة بعشرين ألف ريال سعودي، فمن أهم هذه الشروط والضوابط التالي:

يجب أن تكون الزوجة تحمل جنسية سعودية ولا يقل عمرها عن 18 عام وايضا لا تزيد عن ٤٠ عام.

ينبغي أن يكون الزوج سعودي الجنسية وعمره ما بين 21 إلي 40 عام.

يشترط أن تكون هذه هي المرة الأولى للتقديم.

يجب أن يكون المؤهل العلمي للزوج لا يقل عن ثانوية عامة.

يشترط عدم حصول المتقدم على اكثر من 4 آلاف ريال سعودي دخل شهري.

عدم زيادة مهر العروسة عن 50 ألف ريال سعودي.

إتمام دورة الوعي المالي والنجاح فيها بدرجة لا تقل عن 60%.

إلى هنا وصلنا لختام شرح التسجيل في سند محمد بن سلمان للإستفادة ب 20 ألف ريال سعودي مجاناً.