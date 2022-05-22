انت الان تتابع خبر خبر هام ؟ من وزارة الصحة السعودية بشأن جدري القرود.. اتفرج ما ورد فيه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الصحة السعودية، السبت، أن المملكة لم تسجل أي حالة إصابة بمرض جدري القرود حتى الساعة.

ولفتت الوزارة إلى أن جميع الفحوصات الطبية والمخبرية متوفرة، وكشفت أنها أصدرت دليلا إرشاديا للممارسين الصحيين، وقالت إن لديها خطة وقائية وعلاجية متكاملة للتعامل مع مثل المرض في حال ظهور أي حالة.

وبيّنت أن برنامج اللوائح الصحية الدولية بالمملكة على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة تفاصيل أي مستجدات حول المرض أو رصد أي حالات في جميع أنحاء العالم للتأكد من عدم وجود مخالطين لأي حالات ترصد في المملكة.وحثت الوزارة الجميع على الحرص باتباع السلوكيات الصحية، والإرشادات التوعوية التي تصدر عنها وعن هيئة الصحة العامة (وقاية)، كذلك في حالة السفر لخارج المملكة التعرف على الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة في الدول التي تم رصد المرض فيها.

وتشهد أوروبا انتشارا نسبيا للمرض أكثر من أي قارة أخرى، إذ سجّلت المملكة المتحدة 11 إصابة جديدة السبت، تضاف إلى إصابات أيضًا في فرنسا وبلجيكا وألمانيا والبرتغال، وايطاليا والسويد.

كما سجلت حالات منعزلة في كل من كندا والولايات المتحدة.وجدري القردة مرض نادر من أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه. ولا ينتقل الفيروس "بسهولة" بين الأشخاص، ونسبة الخطر على الناس في "منخفضة" وفق منظمات صحية.

وتشمل أعراض الإصابة بجدري القردة الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والتعب، بالإضافة إلى الطفح الجلدي، غالبًا على الوجه، الذي قد ينتشر في أجزاء أخرى من الجسم بينها الأعضاء التناسلية، قبل أن يمر بمراحل مختلفة ويتقشر ثمّ يتساقط.وكانت السعودية أعلنت بداية إبريل الماضي أنها ستسمح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعدما أجبر انتشار وباء كوفيد-19 قبل عامين السلطات على تقليص عدد الحجاج بشكل كبير.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان "تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية".

وبلغ عدد الحجاج العام 2019 نحو 2,5 مليون حاج.لكن بعد تفشي فيروس كورونا العام 2020 سمحت السعودية لألف شخص فقط من داخل المملكة بأداء الفريضة، قبل أن يتم رفع العدد في العام التالي الى ستين ألفا ملقحين بالكامل جرى اختيارهم بواسطة القرعة.

وحددت وزارة الحج ضوابط تنص على أن يكون "حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية".

واشترطت السلطات على الحجاج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص فيروس كورونا سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة.وشددت على ضرورة التزام الحجاج الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم "حفاظا على صحتهم وسلامتهم".