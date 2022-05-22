نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 1443 ورقم الضمان sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 1443، لا زال العديد من المواطنين في السعودية يبحثون عن رابط الضمان الاجتماعي. وهذا من أجل القيام بالتسجيل لكي يستفيدوا من الدعم الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل من تتوفر فيهم شروط الضمان الاجتماعي المطور. وللإشارة فإن الوزارة قدمت هذا البرنامج وهو من أهم برامج الدعم في الوقت الحالي، ذلك لأنه يضمن تقديم معاش كل شهر لكل من يستوفون ضوابط الاستحقاق المنصوص عليها، ويكون التسجيل بشكل إلكتروني من خلال الدخول عبر رابط الضمان المطور من أجل الاستفادة، ويتم دراسة الطلبات وبعد ذلك يتم الرد على المستحقين من خلال رسالة نصية تصلهم إلى أرقام هواتفهم التي قاموا بالتسجيل بها من قبل، وسنعرض لكم في هذا المقال كل تفاصيل الضمان المطور تسجيل، تابعوا معنا.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 1443

يستمر البحث عن الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 1443، وهذه الخدمة من ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ أنها تقدم لهم معاشات بشكل شهري بعد قيامهم بـ التسجيل في الضمان المطور واستيفاء كل الشروط والخطوات المطلوبة من الوزارة، والعائد الذي يتم الصرف منه هو أموال الزكاة، ويكون التسجيل عبر رابط الضمان المطور من خلال اتباع ما يلي:

الولوج إلى بوابة الضمان المطور الجديد بشكل مباشر على الإنترنت.

ينقر المستخدم على عزر تسجيل الدخول، إن لم يكن له حساب من قبل يقوم بإنشاء حساب جديد.

يتوجب عليه أن يقوم بإدراج كل البيانات المطلوبة وهي: تاريخ الميلاد، رقم الجوال، كلمة المرور.

يقرأ كل الشروط والأحكام جيدا ثم يوافق عليها، وينقر على زر تسجيل، ليتم الانتقال به مجددا إلى الصفحة الرئيسية.

يسجل الدخول بحسابه الشخصي ويدرج رقم الهوية وكلمة المرور، ثم يختار خدمة معاش الضمان ويكتب كل البيانات المطلوبة.

ينقر على البرامج من قائمة الخدمات، ثم يقوم بالتقديم.

شروط الضمان المطور الجديد

تجدر الإشارة إلى أنه هناك شروط محددة من أجل التمكن من التسجيل في الضمان الاجتماعي. أبرز شرط هو الجنسية السعودية، باستثناء الأرملة زوجة السعودي أو المرأة السعودية المطلقة، أيضا يجب أن يقيم المستفيد بالسعودية بشكل دائم. يتم تحديد الدخل بالنظر لعدد أفراد الأسرة ومدخولهم الشهري، كما يؤخذ بالاعتبار معايير امتلاك الثروة واستعمالها. أيضا يجب أن يلتزم المتقدم بكل متطلبات الوزارة فيما يتعلق بصحة وتعليم الأبناء.

الضمان المطور دخول

يمكن لكل المسجلين من خلال منصة الدعم والحماية أن يقوموا بـ الضمان المطور تسجيل دخول من خلال الدخول إلى بوابة الضمان. بعد ذلك ينقر على زر تسجيل الدخول، ويدرج كل من رقم الهوية ورقم الإقامة في المكان المخصص له. بعد ذلك يقوم بكتابة كلمة المرور التي عينها مسبقا، بالإضافة إلى رمز التحقق المرئي الموجود بالصورة، ويقوم بالضغط على تسجيل دخول.

رقم الضمان المطور

يمكن لكل المواطنين أن يقوموا بالاتصال على رقم الضمان المطور 19911 وهذا من أجل طرح الاستفسارات. كما يمكن الاتصال على الرقم المجاني التالي: 8001222777، وأيضا يمكن الاتصال على الرقم المباشر 0112915588. أيضا يمكن للمواطنين السعوديين أن يتصلوا على هذا الرقم 2033333، وهناك أيضا الرمز البريدي التالي 11157، بالإضافة إلى صندوق البريد 12484.

توضيح بشأن تأخر إعلان نتائج الاستحقاق

تزايدت الاستفسارات والتساؤلات بخصوص تأخر نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي. وقد نوهت وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية إلى أن هذا يرجع لكثرة الطلبات وحاليا هي تقوم بمراجعتها. وسيتم إخطار جميع المقبولين من خلال رسائل نصية تصلهم إلى أرقام هواتفهم التي سجلوا بها من قبل. وبالنسبة للمقبولين من قبل ستصرف لهم المبالغ المستحقة في حساباتهم في كل شهر كما هو متعارف عليه.

بهذا نختم المقال الذي عرضنا لكم فيه موضوع الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 1443. وقد ذكرنا لكم من خلال أسطر هذا المقال الضمان المطور تسجيل، وأهم الشروط التي حددتها الوزارة ليتمكن المواطنون من التقديم. كما قدمنا لكم رقم الضمان المطور والأرقام الأخرى المتاحة للاتصال بشكل مجاني، وأخيرا ذكرنا لكم توضيح بخصوص تأخر الإعلان عن نتيجة الاستحقاق.