نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعداد السكاني العد الذاتي 2022 طريقة التسجيل موقع الهيئة العامة للإحصاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعداد السكاني العد الذاتي هو حصر جميع الأفراد والمساكن داخل السعودية لعام 2022، وقد سمحت الهيئة العامة للإحصاء المواطنين بالمشاركة والتسجيل في تعداد السعودية من خلال استمارة العد الذاتي، بل وجعلت المشاركة إلزامية على الكل، بل إنها قد فرضت عقوبات مالية للمخالفين، هذا يدل على أهمية التعداد العام للسكان والمساكن في جمع البيانات وتحويلها لإحصائيات تفيد القائمين على صنع القرار في اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بالنهوض بمستوى الخدمات العامة، ورسم الخطط التي تساهم في دفع عجلة التنمية، وبالتالي تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لذلك سنتعرف سويًا على طريقة التسجيل في التعداد السكاني للسعودية.

التعداد السكاني العد الذاتي 2022

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن ضرورة التسجيل في التعداد السكاني العد الذاتي 2022 في خلال الفترة المحددة التي بدأت منذ 10 مايو، وترجع أهمية التعداد السكاني في الحصول على البيانات الإحصائية التي تفيد صناع القرارات السياسية والاقتصادية في الارتكاز على قاعدة بيانات سليمة، تمكنهم من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تفيد الفرد أولًا ثم مصلحة الدولة، فمثلًا عند التسجيل في التعداد السكاني للأفراد، يستطيع الفرد التعرف على الخصائص الديموغرافية للمكان الذي يسكن به أو يريد العمل به من خلال بدء نشاط تجاري خاص به.

التسجيل في التعداد السكاني العد الذاتي

توفر الهيئة العامة للإحصاء طرق مختلفة للمشاركة في التعداد السكاني للسعودية، منها العد الذاتي والعد الميداني ومحطات العد الذاتي، وتعتبر طريقة العد الذاتي من أحد طرق المشاركة وأفضلهم نوعا ما؛ وذلك لأنه لا تحتاج الباحث الميداني في تسجيل البيانات، وإنما التسجيل يكون إلكترونيًا من خلال رابط العد الذاتي الذي خصصته الهيئة العامة للإحصاء، كما أنه بضم أكثر من لغة وذلك لتسهيل التسجيل على غير الناطقين باللغة العربية، فضلًا عن أن التسجيل متاح في أي وقت ومن أي مكان في خلال الفترة المحددة.

طريقة التسجيل في التعداد السكاني 2022

يستطيع كافة الأفراد التسجيل في التعداد السكاني العد الذاتي 2022 من خلال الخطوات التالية:

اذهب إلى رابط التعداد السكاني للسعودية. اختر التسجيل في العد الذاتي النفاذ الوطني. تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد أو من خلال الهيئة العامة للإحصاء. انتقل إلى استمارة العد الذاتي، ثم سجل البيانات المطلوبة.

الفئات المستهدفة من التعداد السكاني 2022

يستهدف التعداد السكاني العد الذاتي جميع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية من أبناء الوطني، وكذلك المتواجدين بالخارج لظروف العلاج أو التعليم أو السياحة لمدة أقل من 12 شهر، كما يستهدف تعداد السعودية الأفراد المقيمين داخل المملكة بشكل دائم، دون الاهتمام بالأوراق الرسمية التي تتعلق بالإقامة، وذلك بالرغم من أهميتها لدى الجهات الأخرى، وقد تم استثناء الوافدين إلى المملكة لأغراض السياحة والحج والعمرة من التعداد السكاني 2022.

إلزامية المشاركة في التعداد السكاني 2022

أكدت الهيئة العامة للإحصاء على ضرورة التسجيل في التعداد السكاني 2022، وأكدت على أن المشاركة إلزامية على الجميع من الفئات المستهدفة، وليست اختيارية، كما أنذرت بفرض غرامات مالية على مرتكبي المخالفات الآتية:

تعمد تعطيل أعمال تعداد السعودية العام للسكان والمساكن.

عدم تقديم البيانات المطلوبة.

تعمد عدم الإجابة على بعض الأسئلة.

تقديم بيانات غير دقيقة، وعدم مساعدة مندوبي التعداد السكاني.

تهديد المندوبين

تهديد المندوبين عن تعداد السعودية أو التعدي عليهم.

في النهاية نكون قدمنا لكم متابعي موقع ثقفني كافة تفاصيل التسجيل في التعداد السكاني 2022، ونؤكد على ضرورة التسجيل في العد الذاتي قبل 25 مايو القادم.