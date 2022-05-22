رابط وظائف جامعة الأمام عبد الرحمن 45 وظيفة رجال ونساء أعرف شروط التقديم عبر iau.edu.sa

في ظل البحث عن كل ما يهم المواطن داخل المملكة، وجد عمليات بحث مكثف على رابط وظائف جامعة الأمام عبد الرحمن بن فيصل، للتقديم على عدد 45 وظيفة “طبية، هندسية، صحية، إدارية” في المدينة الطبية الأكاديمية على برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية، وفق شروط حددتها الجامعة وهو ما سنقدمه لكم من خلال موقعكم ثقفني داخل المقال، وأعلنت الجامعة أن التقديم للوظائف إلكتروني عن طريق الدخول على بوابة التوظيف بالجامعة، وفيما يلي شروط وموعد التقديم.

رابط وظائف جامعة الأمام عبد الرحمن

الدخول على الموقع الإلكتروني للوظائف على الجامعة iau.edu.sa. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع. تحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك العلمية وخبراتك. ملء البيانات والمطلوبة بدقة في أستمارة التقديم ورفع المستندات المطلوبة. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ثم الضغط على حفظ ثم إرسال الطلب وطباعته والاحتفاظ بصورة الطلب لتقديمها عند المراجعة.

موعد التقديم في وظائف جامعة الأمام عبد الرحمن

يبدأ التسجيل من يوم الإثنين 2022/05/23 الموافق 1443/10/22، ويستمر التسجيل حتى يوم الأحد 2022/05/29 الموافق 1443/10/28 على مدار أل 24 ساعة.

التخصصات المطلوبة

وظائف طبية. وظائف تقنية. وظائف إدارية. وظائف صحية.

الوظائف المتوفرة

أستشاري ” جراحة، أمراض القلب، التخدير”.

نائب أول ” الأشعة، الجراحة، أمراض القلب، الطوارئ، الباطنة “.

نائب ” العناية المركزة، الجراحة”.

مقيم ” ” جراحة، أشعة، تخدير”.

وظائف تمريض ” أخصائي فني / عدة تخصصات”.

فني علاج تنفسي، فني صيدلي”.

أخصائي سمعيات.

أخصائي مختبرات.

أخصائي موارد بشرية.

أخصائي قانون.

أخصائي جودة.

سكرتير طبي.

مهندس شبكات.

مدير الإدارة المالية.

الشروط العامة للتقديم