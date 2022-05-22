نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف جامعة الأمام عبد الرحمن 45 وظيفة رجال ونساء أعرف شروط التقديم عبر iau.edu.sa في المقال التالي
في ظل البحث عن كل ما يهم المواطن داخل المملكة، وجد عمليات بحث مكثف على رابط وظائف جامعة الأمام عبد الرحمن بن فيصل، للتقديم على عدد 45 وظيفة “طبية، هندسية، صحية، إدارية” في المدينة الطبية الأكاديمية على برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية، وفق شروط حددتها الجامعة وهو ما سنقدمه لكم من خلال موقعكم ثقفني داخل المقال، وأعلنت الجامعة أن التقديم للوظائف إلكتروني عن طريق الدخول على بوابة التوظيف بالجامعة، وفيما يلي شروط وموعد التقديم.
رابط وظائف جامعة الأمام عبد الرحمن
- الدخول على الموقع الإلكتروني للوظائف على الجامعة iau.edu.sa.
- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع.
- تحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك العلمية وخبراتك.
- ملء البيانات والمطلوبة بدقة في أستمارة التقديم ورفع المستندات المطلوبة.
- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ثم الضغط على حفظ ثم إرسال الطلب وطباعته والاحتفاظ بصورة الطلب لتقديمها عند المراجعة.
موعد التقديم في وظائف جامعة الأمام عبد الرحمن
يبدأ التسجيل من يوم الإثنين 2022/05/23 الموافق 1443/10/22، ويستمر التسجيل حتى يوم الأحد 2022/05/29 الموافق 1443/10/28 على مدار أل 24 ساعة.
التخصصات المطلوبة
- وظائف طبية.
- وظائف تقنية.
- وظائف إدارية.
- وظائف صحية.
الوظائف المتوفرة
- أستشاري ” جراحة، أمراض القلب، التخدير”.
- نائب أول ” الأشعة، الجراحة، أمراض القلب، الطوارئ، الباطنة “.
- نائب ” العناية المركزة، الجراحة”.
- مقيم ” ” جراحة، أشعة، تخدير”.
- وظائف تمريض ” أخصائي فني / عدة تخصصات”.
- فني علاج تنفسي، فني صيدلي”.
- أخصائي سمعيات.
- أخصائي مختبرات.
- أخصائي موارد بشرية.
- أخصائي قانون.
- أخصائي جودة.
- سكرتير طبي.
- مهندس شبكات.
- مدير الإدارة المالية.
الشروط العامة للتقديم
- أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.
- الحصول على المؤهلات المطلوبة وكذالك توافر الخبرات المطلوبة في كل وظيفة.
- في حالة أن المؤهل العلمي من خارج المملكة يشترط المعادلة من قبل وزارة التعليم السعودية.
- إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات لكافة الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.
- إجتياز كافة الاختبارات المقررة والمقابلات الشخصية لشغل الوظائف.
- أن يكون المتقدم / المتقدمة لائق طبياً وفق اللائحة الطبية المقررة من الجامعة.
- أجتياز أختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني وتكون سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة.
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