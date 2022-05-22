نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل الآن على 5000 ريال قرض سريع من منصة سلفة وشروط الحصول لأكثر من مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين عن طرق للحصول على قروض شخصية سريعة وبدون إجراءات كثيرة، وذلك ما تقدمه منصة سلفة والتي تمنح المواطن سلفة بقيمة ألف ريال سعودي حتى خمسة ألاف ريال، ويتم التقديم على السلفة وصرفها إلكترونياً، كما أنه بعد الموافقة عليها يتم وضعها في الحساب البنكي للمواطن بعد 24 ساعة على الأكثر، ولذلك سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بمنصة سلفة وطريقة التقديم والشروط وأيضاً الخدمات الأخرى المتوفرة عبر المنصة.

شروط الحصول على تمويل من منصة سلفة

تقدم منصة سلفة تمويلات مصغرة بمبالغ صغيرة تصل حتى خمسة ألاف ريال سعودي، وذلك ما يكون بشروط محدده تتمثل في:

التمويلات مقدمة لأصحاب الجنسية السعودية. يشترط ألا يزيد عمر صاحب التمويل عن 60 عام،وألا يقل عن 23 عام. الحد الأدنى للراتب لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

منصة سلفة تقدم تمويل شخصي مصغرة

التمويل الشخصي المصغر، تمويلات تقدمها منصة سلفة ذات قيمة مالية صغيرة يمكن الاستعانة به في الأزمات الطارئة، وفي سداد ديون بسيطة أو في الاستخدام الشخصي، كما أنه يتميز بالحصول عليه في فترة زمنية قصيرة وبشروط بسيطة، وذلك ما دفع بالكثير من السعوديين للبحث عن طرق الحصول على تمويل شخصي مصغر من منصة سلفة الإلكترونية.

طرق التواصل مع منصة سلفة لطلب التمويل

فهناك رقم موحد يمكن من خلاله التواصل للاستفسار عن التمويلات الشخصية أو في حال مواجهة أي مشكلة أثناء عملية التسجيل الإلكترونية عبر المنصة، فيمكن الاتصال على رقم “920000327” وذلك من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءا، يوم الجمعة إجازة.

شروط طلب تمويل أكثر من مرة عبر منصة سلفة

أوضحة منصة سلفة للمواطنين السعوديين بعض الشروط التي يجب الالتزام بها للحصول على تمويل شخصي لأكثر من مرة، تلك التي تتمثل في:

سداد جميع الدفعات السابقة الخاصة بالتمويل الأول. ألا يكون على المتقدم أي قضايا مالية سابقة. توفير سجل ائتماني جيد لدي صاحب التمويل. الالتزام بسداد الدفعات في وقتها، يزيد من فرصة الحصول على التمويل لأكثر من مرة.

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