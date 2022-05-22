وظائف بنك الاهلي ورابط التقديم على وظائف البنك الاهلي وطريقة التقديم واهم الشروط التي وضعتها غدارة البنك الأهلي كل هذه الكلمات التي يجري عنها البحث بكثرة خلال هذه الفترة بعد ان قامت اللجنة المختصة بالتوظيف لدى بنك الأهلي السعودي بالاعلان عن وظائف حالية للنساء والرجال تحت مسمى مصرفي فروع ومن المعروف ان وظائف البنوك في السعودية تعد من أفض الوظائف من حيث المزايا التي يحصل الموظف عليها لذلك تجد الرغبة من قبل الشباب في الحصول على وظيفة في البنك الاهلي التجاري وغيره من البنوك.

وظائف البنك الاهلي

فيما اعلن البنك الاهلي التجاري عن حاجته لموظفين تحت مسمى مصرفي فروع وهنالك بعض الشروط التي يجب مراعاتها وبعض الاوراق المطلوبة للتسجيل.

شروط التسجيل في وظائف البنك الاهلي

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).

أن يكون الشخص المتقدم من سكان نفس المحافظة المطلوب لها موظفين.

أن يكون المتقدم حديث تخرج من الجامعة.

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، التمويل والاستثمار، الأعمال البنكية، التأمين، المبيعات، لغة انجليزية، حاسب آلي).

ان يكون المعدل للشخص المتقدم جيد كحد أدنى.

العمر 26 سنة كحد أقصى للشخص المتقدم.

أن يمتلك المتقدم مهارات اتصال فعالة.

يشترط القدرة على بناء علاقات مع فريق العمل.

يشترط الإلمام بمهارات استخدام الحاسب الآلي.

الاوراق المطلوبة للتقديم على البنك الاهلي

ويجب عليك جلب ورفع الاوراق التالية :

تسجيل البيانات الشخصية. ارفاق صورة من الهوية الوطنية. ارفاق صورة من وثيقة التخرج. ارفاق صورة من السيرة الذاتية.

التقديم على وظائف البنك الاهلي

للتقديم على وظائف بنك الأهلي يجب الدخول على موقع البنك الرئيسي عبر الإنترنت، ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة، مثل المسمى الوظيفي والمؤهل الدراسي، والجنس ومجال العمل، وارفاق السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم ويجب على المتقدم التاكد من معلومات التواص الخاصة به قبل الارسال حتى يتمكنوا من التواصل معك في حال حصلت على القبول المبدئي الذي سيؤهلك للمقابلة الشخصية والتي يجب عليك اثبات نفسك بها حتى تحصل على وظيفة ضمن البنك الاهلي السعودي.