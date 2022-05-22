وظائف حرس الحدود 1443 رتب عسكرية خطوات التقديم والشروط المطلوبة

وظائف حرس الحدود 1443 رتب عسكرية ، الوظائف العسكرية يرغب بالالتحاق بها فئة عريضة، من الشباب من الرجال والنساء، لما توفرة من حياة كريمة، ومستقبل واعد، ملىء بالعزة والشرف وبالأخص أنه يهدف بشكل مباشر، لحماية الوطن ومساعدة المواطنين، لذا يتنافس الكثيرون للحصول على رتبة عسكرية في حرس الحدود، والتى أعلنت عن حاجتها إلى وظائف جندي ورتبة رقيب، وعريف، ووكيل رقيب، الجدير بالذكر أن وظائف حرس الحدود تلك المرة للرجال فقط، على الراغبين في الالتحاق بها، تجهيز الأوراق المطلوبة وأتباع الخطوات التى سنذكرها في التقرير التالى.

وظائف حرس الحدود 1443 رتب عسكرية

حرس الحدود من أقوي الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، والتى تتبع بدورها وزارة الداخلية، ويرجع تسميتها بحرس الحدود إلى الملك الراحل عبد العزيز ال سعود، للتقديم على الوظائف المطلوبة يجب توفر بعض الشروط الأساسية في المتقدم وتتمثل في النقاط التالية.

شروط الالتحاق وظائف حرس الحدود 1443

الشرط الأول أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيم بشكل دائم في المملكة.

يجب التمتع بحسن السير والسلوك، وعدم الإدانة باي جريمة مخله بالشرف.

يجب أن يكون المتقدم لا يشغل أي وظيفة عسكرية، أو تم تعيينة بها سابقاً.

يجب ألا يكون موظف حكومي أو لدية رخصة فارس.

الا يكون المتقدم متزوج من جنسية أخري غير السعودية.

خطوات تقديم وظائف حرس الحدود عبر أبشر

التقديم على الوظائف المطلوبة لرتب العسكرية بحرس الحدود لا تحتاج إلى مجهود، أو الانتقال إلى أحد الأماكن، بل الأمر بسيط، في إطار تيسير الدولة على المواطنين، لذا إذا كنت مؤهل، ويتوافر بك الشروط المطلوبة للالتحاق بوظائف حرس الحدود، يرجي الانتقال إلى موقع أبشر الالكتروني كخطوة أولى.