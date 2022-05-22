الاستعلام عن انتهاء الإقامة برقم الاقامة من خلال موقع وزارة الداخلية والدخول علي بوابة أبشر

تمنح السعودية للعديد من الأشخاص الإقامة على أرضها سواء كان بغرض العمل أو الدراسة أو أي سبب اخر، فهي تقدم لهم مثل التصريح الذي يتم منحة للمقيمين برقم محدد يسمي رقم الإقامة، و يتم تحديد مدة من الزمن ولابد من الالتزام بتجديد المدة في الوقت المحدد لها قبل الانتهاء، لذلك يهتم الكثير من الوافدين المقيمين على أرض السعودية بمعرفة كيفية الاستعلام عن مدة الإقامة برقم الاقامة حتى يتم معرفة الوقت المناسب للتجديد، والتأكد من مدى قانونية وجودهم في السعودية من وقت لاخر، وسوف نعرض لكم من خلال السطور التالية طريقة الاستعلام بشكل تفصيلي.

الاستعلام عن انتهاء الإقامة برقم الاقامة من خلال موقع وزارة الداخلية

أتاحت السعودية لكل المقيمين على أرضها سهولة الاستعلام عن مدة الإقامة وذلك برقم الإقامة الخاص بدلًا منهم، وذلك بشكل الكتروني بكل سهولة، وذلك كان بغرض الحفاظ على سلامة المقيمين على أرضها في ظل جائحة كرونا، وعلى كل من يتأخر في تجديد الإقامة في الموعد المحدد لها يتم الخضوع لإحدى الغرامات، أو ترحيله خارج البلاد تمامًا، أما عن خطوات الاستعلام برقم الإقامة فيكون بإتباع الخطوات الآتية:

يتم الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية السعودية.

اختيار بعد ذلك أيقونة الإقامات.

يقوم بعد ذلك بإدخال الاسم الخاص بالدخول، ورقم المرور المسجل بهم في هذا الموقع من قبل.

يتم اختيار أيقونة خدماتي.

ثم اختيار الجوازات بعد ذلك.

والدخول بعد ذلك على الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

هكذا يتم الدخول على الصفحة المطلوبة وبمجرد مليء البيانات المطلوبة وإدخال رقم الإقامة.

ادخل رقم التحقق ثم الضغط على كلمة عرض، سوف يتم الدخول الى كل البيانات المتعلقة بالإقامة الخاصة بهذا الشخص مباشرتًا.

الاستعلام عن الإقامة برقم الإقامة بالدخول على بوابة ابشر

يمكن أيضًا الاستعلام عن موعد انتهاء الإقامة من خلال بوابة ابشر الإلكترونية، أو من خلال تطبيق الشر على الهاتف الجوال، وخطوات الاستعلام كالتالي: