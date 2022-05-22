نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب تمويل 300 ألف ريال بدون تحويل راتب ولا ضمانات من بنك ساب الشروط والاوراق المطلوبة في المقال التالي

قرض بنك ساب اتاح للعملاء افضل تمويل ويصل الى 300 الف ريال سعودي وبدون تحويل راتب وبدون ضمانات او كفيل خدمة لتيسير الحصول على السيولة المالية بصورة سريعة دون أي تعقيدات شريطة أن يستوفي المتقدم الضوابط المحددة من البنك، ونوضح بداخل المقال شروط الحصول على التمويل واهم مزاياه وكيفية الحصول عليه والاوراق المطلوب تقديمها للبنك، حيث يعتبر بنك ساب من أفضل البنوك التمويلية في المملكة نظراً لتقديم الخدمات المصرفية الشخصية بصورة متطورة، مما يزيد من التسهيلات في طرق السداد وتبسيط الإجراءات بهدف جذب أكبر عدد من العملاء وسط ساحة التنافس الكبيرة من قبل الشركات والبنوك المعتمدة في السعودية، وهذا يجعل عروض التمويل كثيرة من قبل تلك الشركات وعلى العميل اختيار ما يناسبه حسب ظروفه المالية وقدرته على السداد وما يقدمه البنك أو الشركة من مميزات أكثر، ويمتاز قرض التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب بنك ساب، فهو قرض بصيغة التورق من البيوع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، منتج مخصص للمواطنين السعوديين الجنسية فقط من الموظفين لدى القطاعات الحكومية أو الخاصة شرط أن تكون ضمن الجهات المعتمدة من بنك ساب، لا يشترط البنك من العميل تحويل راتبه أو تقديم كفيل غارم للحصول على القرض وتعد هذه ميزة من أكثر المزايا التي يبحث عنها الأشخاص الذين يرغبون الاقتراض من البنوك، ويتيح البنك طلب تمويل إضافي في حالة إن قمت بسداد نسبة 20% من قيمة القرض الحالي. الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل ساب: يشترط في المستفيد من القرض او العميل ان يكون سعودي الجنسية فقط.

يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم لا يقل عن 10 آلاف ريال سعودي.

يتاروح عمر الشخص المتقدم بدءً من 21 سنة ولا يزيد عن 58 سنة للقطاع الحكومي وحتى 60 عام للقطاع الخاص، وذلك حين سداد آخر دفعة في القرض.

ويشترط أن تكون جهة العمل معتمدة وفترة الخدمة لا تقل عن 6 أشهر. اهم مزايا تمويل بنك ساب: تمويل ساب متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

للحصول على تمويل ساب حيث يمتاز بموافقة فورية والحصول على تمويلك خلال 3 ساعات في حال إكتمال جميع المتطلبات.

تمويل ساب يصل إلى (300,000 ريال سعودي).

مدة سداد اقساط التمويل تصل إلى 5 سنوات (60 شهراً).

ومن مزايا تمويل ساب إمكانية تحديد تاريخ سداد القسط الشهري.

ومن مزاياها ايضا حيث يمكنك الحصول على تمويل إضافي بعد سداد 20% من أصل التمويل القائم.

وفي حالة الوفاة أو العجز الدائم (لا قدر الله)، سيتم الإعفاء من المديونية بعد تقديم المستندات المطلوبة للبنك. عمر شويل - جدة اطلب تمويل 300 ألف ريال بدون تحويل راتب ولا ضمانات من بنك ساب الشروط والاوراق المطلوبة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اطلب تمويل 300 ألف ريال بدون تحويل راتب ولا ضمانات من بنك ساب الشروط والاوراق المطلوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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