منصة مرن للتوظيف بالساعة في السعودية ورابط التسجيل للباحث عن عمل

يبحث الكثير من شباب الخريجين بالمملكة عن فرصة عمل فى شركة او جهة حكومية او مصنع وقد اتاحت منصة مرن العديد من فرص العمل حيث تعتبر هذه المنصة من المنصات الإلكترونية للتوظيف الخاص بالمواطنين والمقيمين في المملكة، ونوضح بداخل المقال كيفية التقديم على العمل المرن للباحث عن عمل، وشروط التسجيل وكيفية احتساب ساعات العمل في نظام مرن، واهم مزايا البرنامج وكيفية احتساب ساعات العمل في نظام مرن، حيث لا يتم توفير تأمين طبي، وإن شركة مرن والمنشآت التي تعد متعاقدة معها غير ملزمة بتوفير تأمين صحي للعاملين والموظفين، وذلك وفق ما تنص عليه لائحة العمل المرن السعودي بوزارة الموارد البشرية، ويمكن لكل من المواطنين السعوديين أو المقيمين داخل المملكة أن يستفيدوا منها في الحصول على وظائف بنظام الساعة ضمن جداول عمل توفر مرونة كبيرة للموظف وبحد أقصى 95 ساعة شهريا، وتساعد أيضا هذه المنصة أصحاب الأعمال في توفير كوادر بشرية مؤهلة لشغل العديد من الوظائف لديهم.

كيفية التقديم على العمل المرن للباحث عن عمل:

ادخل على رابط منصة التوظيف (مرن).

الضغط على أيقونة تسجيل جديد ثم النقر على انشاء حساب جديد في منصة مرن.

ثم تقوم بتسجيل الاسم كاملا وتحديد نوع الجنس (ذكر أو أنثي).

التأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح وتتمثل هذه البيانات في تاريخ الميلاد باليوم والشهر والعام والجنسية (سعودي، غير سعودي، قبائل نازحة وغيرها) والمدينة.

ثم عليك بتسجيل رَقَم الجوال بشكل صحيح، والبريد الإلكتروني.

ثم عليك بمراجعة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

ضرورة القيام بتسجيل البيانات الوظيفية الخاصة بكل شخص من حيث المؤهل التعليمي والخبرات العملية والعلمية.

يقوم المتقدم بعد ذلك بإدخال الاقتراحات التي يرغب الشخص في العمل بها لدي رب العمل.

الضغط على إتمام التسجيل.

شروط التسجيل في منصة العمل المرن:

حيث ان هناك مجموعة من الشروط العامة التي يجب الالتزام بها من قِبل الشركات ومزودي الخدمات، والتي جاءت لحماية العامل وحفظ حقوقه، والشروط كالتالي:

يشترط ان يكون عمر طالب الوظيفة يتراوح ما بين 15 و60 عامًا.

كما يشترط للتسجيل في منصة مرن ان يتم قبوله بالتأمينات الاجتماعية.

وتستطيع الحصول على الخدمة جميع الشركات إلا من توجد عليها مخالفات أو إيقافات.

ويشترط الا تزيد عدد ساعات العمل المطلوبة عن عدد ساعات العمل المعمول بها للشركة أو المؤسسة.

كما يشترط للعامل ان لايعمل في غير ساعات عمله المعتمد بها في عقد العمل الخاص به.

كيفية احتساب ساعات العمل في نظام مرن:

ومن الجدير بالذكر أن المنصة قامت من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر آلية احتساب ساعات العمل في نظام مرن كما يلي: مدة العقد بالأيام x ساعات العمل = الحد الأقصى للساعات المتاحة، بحد أقصى 95 ساعة شهريًا، مع مراعاة أن:

حيث يتم احتساب الحد الأعلى لليوم: 12 ساعة للفرد في منشأة واحدة. والحد الأعلى في الشهر (30 يوماً): 95 ساعة للفرد في منشأة واحدة.

اهم مزايا برنامج العمل المرن:

من اهم مزايا البرنامج العمل على تحسين دخل الفرد بالعمل في كافة الشركات والمؤسسات، حيث يمكنه العمل في أكثر من شركة.

كما له من مزايا خلق الحلول بما يتعلق بنقص الكفاءات المختلفة لدى الشركات، و قلة القدرات المختلفة في الشركات والمؤسسات.

ومن اهم مزاياها ايضا يساعد بتغيير الروتين المكرر والتخلص من ضغط العمل، وكسر الحواجز التي تحول دون تكرار الروتين.

ويعمل البرنامج على زيادة واكتساب الخبرة ومهارة العامل في مجال عمله.

اهم الفئات المستهدفة في برنامج مرن:

كافة الباحثين عن عمل. منشآت القطاع الخاص بكافة أحجامه. الأفراد الراغبون في زيادة دخلهم. النساء السعوديات من ربات البيوت. الطلاب والطالبات الراغبون في الحصول على خبرة في مجال العمل.

كيفية تسجيل منصة مرن لأصحاب الأعمال:

بخصوص من يبحث عن موظف من اصحاب العمل يجب عمل تسجيل كالتالي: