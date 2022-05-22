نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب ورقم الجواز في المقال التالي

عمر شويل - جدة انجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب ؛ لقد تم إتاحة منصة إنجاز لتعمل على تقديم الخدمات التي تخص التأشيرات للمواطنين والجهات الحكومية والخاصة وأيضاً المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ومن ضمن الخدمات التي تقدمها منصة إنجاز الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب وذلك ما سوف نقوم بالتحدث عنه من خلال هذا المقال.

إنجاز الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب

تقوم منصة إنجاز بتقديم خدمة الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب وهي خدمة إلكترونية يستطيع المواطن الذي يرغب في الإستعلام عن التأشيرة برقم الطلب القيام بها بكل سهولة ويسر وذلك يكون بإتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى رابط منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية (إنجاز).

بعد ذلك يتم الدخول الى قسم الاستعلام وذلك من خلال الصفحة الرئيسية.

الضغط على رابط استعلام عن تأشيرة برقم الطلب.

ثم القيام بتدوين رقم الطلب الذي يخص الحصول على التأشيرة.

تسجيل رقم جواز السفر الذي يخص المستخدم.

ثم بعدها يتم تدوين رمز التحقق.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة استعلام حتى تظهر جميع البيانات التي تخص التأشيرة في حالة إصدارها أو الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها اذا لم تصدر بعد.

استعلام عن تأشيرة برقم الجواز

من الممكن أن يقوم المواطنين المتقدمين بطلب للحصول على تأشيرة من قبل وزارة الخارجية السعودية أن يقوم بالاستعلام عن هذا الطلب برقم جواز السفر وذلك إلكترونياً عبر منصة إنجاز وهذا يتم بإتباع بعض الخطوات التي تم وضعها لذلك هي كالآتي:

الذهاب إلي منصة إنجاز الإلكترونية.

ثم يتم الذهاب إلى القسم الخاص بالاستعلام وذلك من خلال الصفحة الرئيسية.

الضغط على رابط الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب.

ثم القيام بتدوين رقم الطلب الذي يخص الحصول على تأشيرة.

ثم يتم تسجيل رقم جواز السفر الخاص بصاحب الطلب.

بعد ذلك يتم تدوين رقم التحقق.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة استعلام وذلك حتى تظهر جميع البيانات التي تخص التأشيرة.

الاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية

لقد تم تقديم خدمة الاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية من قبل منصة أبشر الإلكترونية وذلك لجميع الأفراد الذين يتواجدون داخل المملكة العربية السعودية وذلك حتى تسهل عليهم الاستعلام وعن طلب التأشيرة برقم الهوية الوطنية في أي وقت وذ يتم بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك سوف تظهر الصفحة الرئيسية من خلالها يتم الدخول على أبشر أفراد.

تدوين اسم المستخدم وأيضاً كتابة رقم المرور.

ثم بعد ذلك يتم الدخول الى خدمات الاستعلامات .

الضغط على أيقونة الاستعلام عن التأشيرة.

ثم بعد ذلك يتم تدوين رقم الهوية الخاصة بالمستعلم.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة استعلام.

البحث عن تأشيرة برقم الطلب

تقوم منصة خدمات التاشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بتقديم خدمة البحث عن تأشيرة برقم الطلب وذلك بإتباع بعض الخطوات التي تم وضعها وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الذهاب الى منصة البحث عن تأشيرة باستخدام رقم الطلب.

ثم يتم بعد ذلك تدوين رقم الطلب.

بعدها يتم تسجيل رقم الجواز.

ثم يقوم المستخدم بعد ذلك بتدوين رمز الصورة.

الضغط على رابط إجراء البحث.

وأخيراً سوف يتم ظهور جميع البيانات التي تخص التأشيرة.

وفي الختام نكون قد وصلنا الى نهاية مقالنا الذيقمنا فيه بالتحدث عن انجاز الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب كما تعرفنا على الاستعلام برقم جواز السفوأيضا قمنا بالتحدث عن الايستعلام برقم الهوية الوطنية كما أننا قمنا بالتعرف على البحث عن تأشيرة برقم الطلب.