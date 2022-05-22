للعاطلين دعم العمل الحر 120 ألف ريال تمويل الشباب من بنك التسليف الشروط وطريقة التقديم

تمويل بنك التسليف من أهم عمليات البحث في السعودية من قبل المواطنين السعوديين، حيث يمكن حصول الشباب العاطلين عن العمل قروض بقيمة 120 ألف ريال ويعتبر قرض العمل الحر أحد أهم وسائل التمويل التي تقدمها الدولة للسيدات والرجال المتوقفين عن العمل بالمملكة ، وسوف نوضح اهم الشروط وكيفية الحصول عليه ورابط التقديم واهم مزايا التمويل نوضح كل هذا بالتفصيل، ولكي تتمكن من الحصول على قرض للعمل الحر، يجب أن تتوافر لديك سلسلة من الشروط، لأن قرض العمل الحر يكون متاحا فقط للأشخاص العاطلين عن العمل، ولكن لديهم أهداف ومهارات تجعلهم قادرين على الإنتاج، من خلال أن يمارسوا المهن الخاصة بهم، ودعم العمل الحر للعاطلين من أجل التمكن من تحسين دخلهم المادي والحصول على فرصة عمل مناسبة وزيادة أرباحهم، والجهة المسؤولة عن هذا الأمر هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، وهو يسعى بالدرجة الأولى إلى إعانة كل الفئات المستهدفة لكي يحصلوا على فرص عمل تدرّ عليهم بربح مادي، كما يتم تحفيز الأشخاص العاطلين عن العمل ليبحثوا عن فرص تناسب مهاراتهم، وهذا من خلال الحصول على قرض تمويل لتحسين أوضاعهم.

شروط الحصول على تمويل الشباب من بنك التسليف والإدخار:

أن يكون الدخل الشهري للمواطن المتقدم بحد أقصى 20 ألف ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك.

أن لا يقل عمر المواطن الراغب في التمويل يتراوح بين 18 عام ولايزيد عن 65 عاما.

أن يكون لدي المواطن وثيقة العمل الحر.

ضرورة وجود سجل إئتماني سليم للشخص الراغب في الحصول على التمويل.

مزايا قرض العمل الحر المقدم من بنك التسليف:

تصل قيمة التمويل إلى 120 ألف ريال سعودي.

وتصل مدة سداد تمويل القرض إلى أربعين شهر.

لا تتجاوز الرسوم عن 4000 ريال سعودي.

خطوات التقديم على قرض العمل الحر: