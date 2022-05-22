نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لتنعيم وفرد الشعر الخشن والهاش في المقال التالي

الوصفات الطبيعية لتنعيم الشعر تعتبر من أفضل الطرق التي تساعد على فرد الشعر المجعد، بدلا من المواد الكيميائية التي تضر الشعر وتهلكه، مما يجعل معظم الفتيات يريدون معرفة هذه الوصفات لتحقيق حلمهم والحصول على شعر ناعم خالي من التجعد، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم وصفات طبيعية لتنعيم الشعر. وصفة زيت جوز الهند والكاري لتنعيم الشعر المكونات نصف كوب كبير من أوراق الكاري.

٤٠ جرام من زيت جوز الهند. طريقة الاستخدام امزجي زيت جوز الهند مع أوراق الكاري في وعاء حراري، ثم ضعي الخليط على النار لمدة ثلاث دقائق. اتركي خليط الكاري جانبا بعد تغطيته لمدة يومين، ثم وزعي على شعرك، ثم دلكي فروة الرأس بالخليط، واتركيه بعد لف شعرك ووضع منشفة فاترة عليه لمدة ساعة إلا ربع. قومي بغسل شعرك جيدا بالماء، ثم كرري وصفة زيت جوز الهند والكاري مرة كل يومين. وصفة البيض والمايونيز لفرد الشعر المكونات أربع ملاعق صغيرة من المايونيز.

بياض بيضة كبيرة الحجم. طريقة الاستخدام ضعي المايونيز مع بياض البيضة في الخلاط الكهربائي، ثم اخفقيهم مع بعضهم البعض، حتى يختلطوا. وزعي خليط بياض البيض على شعرك، ثم داميه واتركيه لمدة نصف ساعة. قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو الخاص بك، ثم كرري وصفة البيض والمايونيز مرة كل يومين. وصفة الزبادي والزيت لتنعيم الشعر المكونات مائة جرام من الزبادي.

أربع ملاعق صغيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة زيت عطري. طريقة الاستخدام امزجي زيت الزيتون مع مقدار الزبادي، والزيت العطري جيدا، ثم اغسلي شعرك بالماء، ثم وزعي الخليط عليه. قومي بتغطية شعرك بالغطاء الخاص بالاستحمام، ثم اتركيه لمدة ثلث ساعة، ثم اغسليه بالماء الفاتر، ثم كرري وصفة الزبادي والزيت ثلاث مرات في الأسبوع. وصفة عجينة الافوكادو لفرد الشعر المكونات نصف كوب كبير من الافوكادو المهروس.

بيضة كبيرة الحجم. طريقة الاستخدام اخلطي البيضة مع مقدار الافوكادو المهروس جيدا، حتى تتكون عجينة الافوكادو، ثم اغسلي شعرك بالماء. وزعي خليط الافوكادو على شعرك، ثم اتركيه لمدة عشرون دقيقة. قومي بغسل شعرك بالشامبو والماء، وكرري وصفة عجينة الافوكادو مرتين في الأسبوع. عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لتنعيم وفرد الشعر الخشن والهاش - ثقفني

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