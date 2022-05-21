نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المميزات المقدمة من منصة سلفة للتمويل بالمملكة في المقال التالي

منصة سلفة الإلكترونية تقوم بتقديم المشورة لكي تم رفع مستوى عمليات التمويل للعملاء المستفيدين، وبناءا على ذلك يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين الحصول على تمويل فوري وهذا بدون كفيل ولا قروض بدون تحويل الراتب الخاص به بالمملكة، ولذلك قمنا من خلال موقع ثقفني بعرض المزايا الممكنة للمواطنين السعوديين للحصول على التمويل من قبل منصة سلفة الإلكترونية بالمملكة، وأضاف إلى ذلك أن نقوم بتوضيح كافة الشروط الأساسية المطلوبة لكي يتم الحصول على التمويل من منصة سلفة، وقد تجد الإشارة أن نقوم بشرح خطوات التسجيل على التمويل من خلال منصة سلفة الإلكترونية بالمملكة. مزايا تمويل منصة سلفة: منصة سلفة تعلن عن عمليات التمويل تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. تقوم بتوفير وسيلة دفع سهلة ومجدولة للمستفيدين. منصة سلفة تحصل على هامش ربح تنافسي مقارنة بالمنافسين. يحصل العميل على تمويل سريع وفوري بعد طلب التمويل مباشرة. لا تتطلب وجود ضامن لكي يتم الحصول على سلفة. شروط الحصول على منصة سلفة: يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب علي المتقدم أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة. يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عاماً، ولا يزيد عن 60 عاماً. منصة سلفة توفر عملية التحويل دون تحويل راتب العميل نهائياً . يجب أن لا يقل راتب العميل عن 4000 ريال سعودي. يجب أن يكون المتقدم قد تجاوز فترة العمل في القطاع الحكومي لمدة ثلاثة أشهر. يجب على العميل أن يكون متجاوز فترة العمل داخل القطاع الخاص 6 شهور. كيفية التسجيل على التمويل: يجب على المتقدم الدخول على منصة سلفة الإلكترونية. ثم بعد ذلك الضغط على طلب التمويل. يجب على المتقدم إدخال رقم الجوال والبريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به، وكافة البيانات المطلوبة، ورقم الحساب أيضا. يجب على المستفيد الموافقة على كافة الشروط والنقر على إكمال التسجيل. يجب إدخال رسالة التأكيد لكي تتم عملية التأكيد. يجب على المتقدم أن يقوم بتحديد المبلغ من ألف ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي. يجب على المستفيد تحديد عدد أشهر السداد. ثم يجب الضغط على أيقونة “طلب التمويل”. سوف يتم إرسال رسالة، بناءا على ذلك سوف يتم تحويل المبلغ إلى رقم الحساب المصرفي. عمر شويل - جدة المميزات المقدمة من منصة سلفة للتمويل بالمملكة - ثقفني

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