نظام العد الذاتي 2022 رابط التسجيل في التعداد السكاني للسعودية stats.gov.sa

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عمر شويل - جدة ننشر رابط التسجيل في نظام العد الذاتي 2022 للمشاركة في تعداد السعودية، حيث أطلقت الهيئة العامة للإحصاء رابط التسجيل في التعداد السكاني للسعودية 2022 عبر موقعها الإلكتروني لتعبئة استمارة التعداد السكاني والمساكن بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة الباحث الميداني اعتباراً من تاريخ العاشر من شهر مايو الحالي الموافق لتاريخ الحادي عشر من شهر شوال لعام 1443هـ.

وقد أكدت هيئة الإحصاء على أن التعداد السكاني الذاتي التي تجريه حالياً هو تعداد عام للسكان سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وللمساكن أيضاً، ومن خلال المقال نوفر رابط التسجيل في التعداد السكاني للسعودية الرسمي، بالإضافة إلى شرح طريقة التقديم على التعداد الذاتي 1443.

نظام العد الذاتي 2022 تعداد السعودية

فتحت الهيئة العامة للإحصاء باب التسجيل في تعداد السعودية 2022 اعتباراً من تاريخ العاشر من شهر مايو الجاري بناءً على الموافقة الكريمة الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لتبدأ الهيئة في تنفيذ تعداد السعودية 2022م العام للسكان والمساكن الذي يتم إجراءه كل عشرة أعوام.

حيث يتم من خلال التعداد السكاني جمع كافة البيانات والمعلومات التي تتعلق بالسكان والمساكن بغرض إتاحتها لصانعي القرار بالجهات الحكومية المعنية، ويعتبر تعداد هذا العام هو التعداد السكاني الخامس للمملكة العربية السعودية، وتتضح أهمية التعداد في العديد من الأمور لكونها المرجع الأساسي المعتمد عليه من قبل الجهات لوضع الخطط المستقبلية.

ويعتبر التعداد السكاني مدعماً لرؤية 2030 الرشيدة للملكة، ويجب العلم أن المملكة تستهدف بالتعداد السكاني كافة الأفراد والأسر من المواطنين والمقيمين، حيث يشتمل التعداد على المواطنين المقيمين على أراضي الدولة أو في خارجها بشكل مؤقت أي أقل من إثني عشر شهراً للعلاج أو السياحة أو الدراسة أو غيره، كما يستهدف المقيمين بشكل دائم على أراضي المملكة، ويتم تسجيل استمارة التعداد السكاني من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط التسجيل في نظام العد الذاتي 2022 (stats.gov.sa).

طريقة المشاركة في التعداد السكاني 2022

تتيح الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية المشاركة في تعداد السعودية 2022 عن طريق موقع العد الذاتي الذي يتاح تسجيل الدخول إليه إما من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم تعبئة بيانات حساب أبشر للمتقدم، أو عن طريق إنشاء مستخدم جديد في نظام العد الذاتي 2022 للسعودية الإلكتروني،وبعد ذلك يتم تأكيد العنوان السكني.

وذلك من خلال إدخال كافة المعلومات التفصيلية المتعلقة بعنوان المتقدم وأسرته وممتلكاته العقارية، ثم تحديد مكان الإقامة المعتاد بالضغط على زر “تأكيد العنوان”، وعند عدم إضافة العنوان يجب مسح رمز الاستجابة من خلال الضغط على الخيار التالي “مسح رمز الاستجابة السريع” الموجود على ملصق التعداد الموضوع على باب المنزل، ثم متابعة خطوات التسجيل في تعداد السعودية الموضحة بالفيديو التالي:

التعداد السكاني للسعودية 2022

كشف معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء عن أن التعداد السكاني الذاتي للمملكة يتميز بتوفير خيار العد الذاتي الذي يتاح تنفيذه إلكترونياً عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني، وبذلك فليس هناك حاجة للزيارة الميدانية التي يجريها الباحث الميداني، ولكن يتم إجراء الزيارة للتحقق من شمول كافة الشرائح المجتمعية من مواطنين ومقيمين بالداخل بالتعداد ضمن نظام العد الذاتي 2022 للمملكة.