نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 60 الف ريال للشباب وكبار السن والنساء وللأسر بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك السعودي بنك الادخار والتسليف قام بتوقيع الكثير من المشاريع الخاصة بالاستثمار، حيث قام بتوقيع حوالي 12 عقدًا مؤخرًا، وتضمنت تلك العقود الكثير من الأنشطة المختلفة، حيث كانت مع مجموعة من الرياديين داخل المسار التميز وذلك وفقًا برنامج مسارات داخل مقر قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، التي توجد في البنك وكانت هذه العقود زادت عن 25 مليون ريال.

تمويل المشروعات

قد قام بنك الادخار والتسليف بإجراء العديد من النشاطات الممولة وأيضًا قام بتمويل الكثير من المشاريع، حتى تتم معالجة المياه، بالإضافة إلى مشروعات تصنيع العباءات أو صناعة المعلبات، كما أنه قام بدعم الكثير من المشاريع التي تهدف إلى الخياطة والتطريز، وصل المبلغ الإجمالي لتلك العقود التي تم توقيعها إلى 25.4 مليون ريال وكان هذه العقود لها الفوائد العديدة حيث وصل إلى المستفيدين إلى 12 ريادي.

عقود بنك الادخار والتسليف

إن بنك بنك الادخار والتسليف قد قام بتوقيع كثير من العقود التي دخلت ضمن مسار برنامج مسارات، حتى وصل المبالغ التي تم إعطاؤها البنك للتمويل إلى 45 مليون ريال في فترة قليلة، حيث كانت الفترة تقل عن 30 يومًا حيث يقدمها البنك السعودي الاستراتيجية التي يقوم بها البنك من أجل الأعمال، وتوفير الدعم لكل ريادي، حتى يستطيع أن يقوم بالمشاريع التي تخص والإرشاد الصحيح ويقوم أيضًا البنك بوضع بعض الإجراءات البسيطة، التي توفر لكل من لديه فكرة جديدة لإقامة مشروع عن فيستطيع.

تمويل الأسرة

تمويل الأسرة هو أحد الأهداف الإستراتيجية للبنك الدولي نقدم تمويلا اجتماعيا هادفا وفعالا لخدمة شريحة المستهلكين، فحسب رابط الإستراتيجية العالمية ترتبط المنازل بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والحد مالي يصل إلى 60.000 ريال، فترة التقسيط تصل إلى 5 أشهر- دفعات شهرية.

شروط الحصول على تمويل الأسرة

هناك بعض الشروط التي تم وضعها وندرج على النحو الآتي: