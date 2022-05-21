نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في التأمينات الاجتماعية العمر 1443| تعرف علي شروط التسجل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في التأمينات الاجتماعية، يبحث عدد كبير من المواطنين في السعودية عن شروط التسجيل في التأمينات الاجتماعية العمر ومدة الاشتراك، وذلك لكي يتمكنوا من الحفاظ على الحقوق الخاصة بهم سواء كان عملهم في قطاع حكومي أو خاص، وذلك مع خوفهم من العجز والتقدم في العمر وعدم القدرة على العمل، حيث يتضمن التأمين الاجتماعي جميع القطاعات العامة والخاصة وأيضاً جميع المهن سواء كانت زراعية أو صناعية، ومن الممكن أن يستفيد المواطن السعودي من التأمينات سواء كان متواجدًا داخل المملكة أو خارج حدودها.

شروط التسجيل في التأمينات الاجتماعية العمر1443 ومدة الاشتراك

قامت التأمينات الاجتماعية بوضع عدة شروط لا بد من توافرها في المتقدم لكي يتم تسجيله في التأمينات، وتلك الشروط سنعرضها لكم في النقاط التالية:

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، وألا يتجاوز عمره 50 سنة. امتلاك المتقدم لوظيفة ثابتة. ألا يكون تم تطبيق أي قانون من قوانين التأمينات على المتقدم. لا بد من تواجد معاش حكومي لدى المتقدم.

طريقة الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

حددت التأمينات الاجتماعية المدة التي يمكن للأفراد الاشتراك فيها، حيث تكون في غضون 120 شهرًا، ولا تقل عن 60 شهرًا، وينبغي أن تضاف 120 شهراً في حين الوصول إلى 60 سنة، وعند التسجيل في التأمينات يتمكن الفرد من معرفة مدة الاشتراك وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أدخل إلى موقع التأمينات الاجتماعية الرسمي وذلك بالضغط مباشرة على هذا الرابط.

سجل الدخول عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية.

أكتب اسم المستخدم وكلمة السر.

أدخل كود التحقق في الموضع المحدد له.

اضغط على استعلام.

ستفتح واجهة تشمل كافة البيانات المعتمدة على رقم الهوية الوطنية التي قمت بإدخاله.

وقامت التأمينات الاجتماعية بوضع طريقة أخرى من أجل الاستعلام عن مدة الاشتراك وهي الاستعلام عبر موقع أبشر وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

أدخل إلى واجهة أبشر الإلكترونية من خلال الضغط على ذلك الرابط. أكتب جميع البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة للمشترك. انقر فوق زر استعلام. سوف تفتح أمامك واجهة تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بذلك الاشتراك.

قدمنا لكم عبر سطور هذا المقال شروط التسجيل في التأمينات الاجتماعية العمر ومدة الاشتراك والخطوات اللازم اتباعها من أجل الاستعلام عن هذه المدة.