نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض العمل الحر للعاطلين بنك التنمية الإجتماعية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن شروط قرض العمل الحر للعاطلين لبنك التنمية الإجتماعية على محرك البحث “جوجل”، وقد حرصت الحكومة السعودية على الوقوف بجانب المواطن السعودي العاطل عن العمل حتى يجد الوظيفية المناسبة له خاصة في ظل تلك الظروف الإقتصادية الصعبة، فقد قدم بنك التسليف والإدخار السعودي قروض تمويلية لمساعدة الشباب العاطلين عن العمل على أن تتوفر فيهم شروط محددة سنوضحها لكم بالتفصيل خلال المقالة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة شروط تمويل العمل الحر في السعودية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التقديم في قرض العاطل لبنك التنمية الإجتماعية، فإلى نص المقال.

شروط قرض العمل الحر للعاطلين

نوضح لكم الآن كل الشروط اللازم توفرها في الشاب الذي يرغب في التقديم على قرض العمل الحر والإستفادة منه في السطور التالية:

أولاً لابد أن يكون الشاب صاحب طلب التمويل سعودي الجنسية.

ثانياً أن يكون لديه وثيقة عمل حر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

ثالثاً أن يتراوح عمره بين 18 إلى 65 عاماً.

رابعاً لا يتقاضى دخل شهري أكثر من 20 ألف ريال سعودي.

خامساً ألا يكون عليه أقساط مستحقة من قرض آخر يجب أن يكون مسدد لكافة الأقساط المستحقة عليه.

سادساً وضعه الإئتماني يسمح بطلب القرض.

الفئات المستفيدة قرض بنك التنمية الإجتماعية

قام بنك التنمية الإجتماعية بتحديد كافة الفئات المستفيدة من التقديم على قرض العمل الحر، ونوضحهم لكم كالتالي:

أولاً أي مواطن سعودي غير مخدوم من النظام المالي.

ثانياً كل الموظفين الذين يتقاضون دخل شهري أقل من 20 ألف ريال سعودي للخدمات التخصصية والنقل التشاركي.

ثالثاً كل مواطن ليس لديه عمل ولا يتقاضى راتب شهري.

ويهدف البنك من تقديم هذه القروض إلى تشجيع الشباب على العمل الحر ليكون لهم راتب يستطيعوا من خلاله العيش في حياة كريمة بالإضافة إلى الهدف الأكبر وهو تقليل أعداد البطالة بين الشباب السعودي.

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