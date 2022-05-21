بأقساط ميسرة وبأقل راتب 3000 ريال أحصل على تمويلك اونلاين

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عمر شويل - جدة يستطيع الآن المواطن وكذلك المقيم والمتقاعد من الحصول على أسرع تمويل شخصي تكميلي يمكن الحصول عليه لدى بنك البلاد بالسعودية كما يتم الحصول على التمويل التكميلي على حسب ما تم سداده من التمويل الشخصي القائم بالفعل كما متاح طلب التمويل التكميلي أيضاً اونلاين من خلال عدة طرق مختلفة منها تحميل تطبيق بنك البلاد وأيضاً من خلال البلاد نت.

بأقساط ميسرة وبأقل راتب 3000 مع تمويل بنك البلاد

يتيح بنك البلاد بالسعودية مجموعة متنوعة من التمويلات للأفراد والتى تساعدهم في توفير احتياجاتهم المختلفة فيوفر للعملاء السعوديين وأيضاً المقيمين التمويل الشخصي التكميلي والذى يتميز بأنه يمكن الحصول عليه من خلال الإنترنت عن طريق عدة طرق وهو ما سوف نتحدث عنه من خلال مقالنا بموقع ثقفني سوف.

طلب التمويل التكميلي من خلال البلاد نت

يستطيع العميل المتقدم بطلب التمويل الشخصي التكميلي طلب التمويل من خلال خدمة البلاد نت وإتباع الخطوات التالية

فتح خدمة البلاد نت.

ثم إختيار طلب المنتجات البنكية.

يتم إختيار طلب التمويل الشخصي.

إدخال البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

التأكيد على الاتفاقية.

بعد ذلك يتم إدخال رمز التحقق.

ثم طلب التمويل.

خطوات طلب التمويل التكميلي عبر تطبيق البلاد

كما هناك طريقة أخرى من أجل الحصول على التمويل الشخصي التكميلي وهو من خلال تحميل تطبيق بنك البلاد وإتباع الخطوات التالية

تحميل تطبيق بنك البلاد بالسعودية.

كذلك الضغط على التمويل.

ثم إختيار التمويل الشخصي.

بعد ذلك يتم تحديد نوع التمويل.

تقديم الطلب.

مميزات التمويل التكميلي لدى بنك البلاد بالسعودية

صمم التمويل الشخصي التكميلي لدى بنك البلاد بعدة مميزات تجعله من أفضل العروض التمويلية الميسرة حيث متاح سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية ربما تصل إلى 60 شهر وهناك العديد من المميزات الاخرى ومنها