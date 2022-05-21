نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الإجتماعية قرض العاطل 1443 في المقال التالي
يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن بنك التنمية الإجتماعية قرض العاطل على محرك البحث الشهير “جوجل”، ويسعى الآلاف من الشباب السعودي العاطل عن العمل لإيجاد فرصة عمل مناسبة له يحصل منها على دخل شهري ملائم لتحمل الأعباء المادية، وفي هذا الإطار بقدم بنك التنمية الإجتماعية السعودية قروض متنوعة تناسب فئات كثيرة من الشباب لمساعدتهم على أن يكون لهم عمل مناسب يكتسبون منه قوت يومهم ليعيشوا حياة كريمة بعيدة عن العوز والإحتياج، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية التقديم على قروض العاطلين لبنك التسليف والإدخار كما وضحنا لكم في مقال سابق بنك التسليف قرض الأسرة كم المبلغ، فإلى نص المقال.
بنك التنمية الإجتماعية قرض العاطل
يُمكن لكل المواطنين السعوديين التقديم على بنك التنمية الإجتماعية تمويل العمل الحر للعاطلين إلكترونياً عبر خطوات بسيطة نوضحها لكم بالتفصيل كالتالي:
- أولاَ عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الإجتماعية على شبكة الإنترنت.
- ثانياً قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك ورقم الإيبان.
- ثالثاً ادخل العنوان الوطني الخاص بك ورقم الجوال.
- رابعاً انقر الآن على أيقونة “طلب تمويل البطاقة”.
- خامساً حدد نوع جنسيتك.
- سادساً الآن قم بالتأكيد على أن كل البيانات التي قمت بإدخالها صحيحة.
- ثامناً سيتم تحديد موعد لرفع كل المستندات والاوراق المطلوبة عبر البريد الإلكتروني.
شروط بنك التسليف لقرض العاطل
يجب أن يتأكد الشاب من توفر كافة الشروط المطلوبة والتي حددها بنك التنمية الإجتماعية قبل التقديم على القرض، ونوضح لكم أبرز شروط تمويل العمل الحر للعاطلين كالتالي:
- أولاً أن يكون عمر المتقدم 21 عام للقرض العيني و18 عام للقرض المادي ولا يتعدى عمره 60 عاماً.
- ثانياً أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يُسمح لأي جنسيات أخرى.
- ثالثاً أن يقيم بالمملكة طوال فترة سداد الأقساط المستحقة عليه.
- رابعاً أن يكون قد سدد كافة الأقساط والمستحقات لأي قرض آخر من قبل.
- خامساً الحد الأقصى لفترة السداد 5 سنوات أي 60 شهراً.
- سادساً الحد الأقصى للتمويل 120 ألف ريال سعودي و32 الف ريال لمن هم أقل من 20 عاماً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك التنمية الإجتماعية قرض العاطل 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.