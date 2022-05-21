بأقل دخل أستلم نصف مليون بدون تحويل الراتب وبهامش ربح تنافسي للسعودى والمقيم

بأقل دخل أستلم نصف مليون بدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي بمبالغ مالية تلبي احتياجات جميع العملاء من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، حيث جاء هذا المنتج ضمن مجموعة من المنتجات التمويلية المتميزة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في الاستفادة من حلول تمويلية بتسهيلات عديدة في السداد ، تتلائم من رواتبهم الشهرية وتتناسب مع جميع إلتزاماتهم المالية الأخرى.

بأقل دخل أستلم نصف مليون ريال بدون تحويل الراتب

أستلم تمويلك فورى بمبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها حتي نصف مليون ريال سعودي وذلك بأقل دخل شهري وبأسهل الشروط والمتطلبات ، يعتبر هذا العرض أحد العروض التمويلية الميسرة التي توفرها الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي بالإضافة إلى العديد من خيارات السداد المتنوعة التي تتيح للعميل تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة ، كما توفر الشركة السعودية للتمويل العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي.

كيفية التقديم على طلب قرض الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة

وفرت الشركة السعودية للتمويل للعملاء عدة طرق يمكن من خلالها التقديم على طلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة ، حيث يمكن التقديم على المنتج من خلال الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للتمويل علي الإنترنت ، كما يمكن للشخص المتقدم بالطلب التقديم على قرض الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة من خلال زيارة أقرب فرع من فروع الشركة المتواجدة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

أهم إمتيازات عرض التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل