نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور بالمصارف للمستفيدين الجدد والقدامى 1443 هجرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور بالمصارف لعام 1443 للمستفيدين القدامى والجدد هو أمر يهتم بمعرفته فئه كبيرة من المستفيدين من الدعم الذي تحرص على تقديمه حكومة المملكة العربية السعودية للأسرة الفقيرة ومحدودي الدخل والأسر الأشد حاجه ويعتبر الضمان الاجتماعي من أحد وأبرز البرامج الناجحة والهادفة التي قامت المملكة العربية السعودية بالعمل على توفيرها للمواطنين للعمل على رفع المستوى المعيشي للأفراد وتلبيه الاحتياجات الأساسية من مصروفات تعليم وملبس ومأكل مما يعمل على تحقيق رؤية مستقبلية للمملكة 2030 والدعم الذي يتم تقديمه للأسرة والأفراد يتم الصرف بشكل شهري ويتم تحديد مبلغ الدعم حسب استحقاق كل أسرة توفر الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي والتي حددت من قبل وزاره الموارد البشرية.

موعد صرف إيداع راتب بالضمان الاجتماعي المطور 1443 للمسجلين الجدد

وعن موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين الجدد لشهر مايو حيث أوضح بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن موعد إيداع الضمان الاجتماعي لهذا الشهر مايو سوف تبدأ الوزارة بإيداع رواتب الدعم بالمصرف في حسابات المستفيدين الجدد بداية من يوم الأحد 22 مايو 2022 الموافق 21 شوال 1443 وهذا وفق ما نشرة الضمان الاجتماعي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر twitter”.

يوم الاحد

22/05/08

الضمان المطور / 15 يوم

الضمان القديم/ 23 يوم pic.twitter.com/dkRR5F5icC — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) يوم الاحد

22/05/08

الضمان المطور / 15 يوم

الضمان القديم/ 23 يوم pic.twitter.com/dkRR5F5icC — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) May 7, 2022

موعد رواتب المسجلين القدامى للضمان الاجتماعي

قد ذكرنا لكم مسبقا موعد الصرف الخاص بالمسجلين الجدد وما نتحدث عنه هو موعد الصرف الخاص بالمسجلين القدامى أما عن موعد صرف الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي للمستفيدين القدامى ستبدأ الوزارة بإبداع رواتبهم بداية من يوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر مايو للعام الحالي 2022 ميلادية والموافق أول أيام شهر ذي الحجة للعام الجاني الحالي 1443 حيث يقترب موعد الصرف في كل شهر حسب بداية كل شهر ميلادي أو هجري.

خطوات تسجيل الدخول لموقع الموارد والتنمية البشرية

أولا يجب الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وبعد قم بكتابة اسم المستفيد ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. بعد الانتهاء من إدخال هذه البيانات السابقة قم بإدخال كلمة المرور. ثم الضغط على زر الدخول الملون باللون الأخضر.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

من خلال شبكة الأنترنت يمكن للمستفيد الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور وهو جالس في المنزل عن طريق اتباع الخطوات الأتي ذكرها: