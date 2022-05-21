نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 60 ألف ريال قرض آهل بدون كفيل بفترة سداد ميسرة بدون فوائد لدى بنك التسليف في المقال التالي
قرض آهل لدى بنك التسليف والادخار السعودي من أهم الموضوعات الحيوية في المملكة العربية السعودية حيث يمتاز هذا التمويل بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية كمثل القرض الحسن بدون دفع أي فوائد مالية إضافية عليه لذلك يرغب العديد من المواطنين السعوديين في الحصول عليه لأنه يمتاز بتوفيره بدون رسوم إدارية كما يبلغ التمويل 60 ألف ريال سعودي عن طريق بنك التنمية الاجتماعية بفترة سداد طويلة الأجل لجميع العملاء داخل أراضي السعودية كما أتاح البنك التقديم على قرض آهل عبر الإنترنت للحصول على تمويل نقدي بدون فوائد بالتقسيط الميسر الشهري لمدة خمسة سنوات كما يعطي التمويل ميزة الحصول عليه بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي لجميع العملاء السعوديين الذي يعملون في الحكومة السعودية فقط لا غير بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.
شروط قرض منتج آهل في المملكة لدى بنك التسليف
هناك الكثير من العملاء السعوديين الذين يريدون معرفة الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على قرض منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية ومن أجل أمتلاك كافة المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء حتى 60 شهر وإليكم جميع الشروط والأحكام اللازمة للتمويل كالتالي بالتفصيل اليوم:
- هناك بعض الضوابط الواجبة للتمويل ومنها توفير دخل شهري لا يتعدى أثنى عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي بموافقة بنك التنمية الاجتماعية.
- يطلب بنك التسليف الحصول على قرض الأسرة أو الزواج أو الترميم أو كنف للنساء من البنك قبل التقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل السعودي بالمملكة.
- يجب أن يكون الحد الأعلى للتقديم الإلكتروني هو عمر 70 عام بموافقة بنك التسليف المعروف بأسم بنك التنمية الاجتماعية.
- شرط أساسي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك موافقة الكفيل الغارم ماعدا جميع موظفي الحكومة السعودية لهم ميزة التقديم الإلكتروني بدون الحاجة إلى كفيل غارم.
مميزات منتج آهل السعودي بالمملكة لدى بنك التنمية الاجتماعية
- منتج آهل السعودي بدون كفيل غارم لجميع موظفي الحكومة السعودية.
- قرض آهل بدون فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي الذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي بعد موافقة البنك.
- بنك التنمية الاجتماعية يمنح قرض منتج آهل متوافق مع الشريعة الإسلامية داخل أراضيها.
- منتج آهل السعودي بدون رسوم إدارية إضافية بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين.
- كذلك قرض منتج آهل لكافة السعوديين بالتقسيط الميسر لمدة 5 سنوات على الأكثر لدى بنك التنمية الاجتماعية.
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