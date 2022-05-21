تمويل شخصي بدون تحويل راتب بداية من 5000 حتى 500 ألف ريال

تمويل شخصي بدون تحويل راتب بداية من 5000 حتى 500 ألف. مقدم من بنك سامبا البنك الأهلي السعودي للحصول على السيولة النقدية الفورية بدون تحويل الراتب لعملاء البنوك الأخرى للحصول على تمويل جديد أو تكميلي أو إضافي وسوف نستعرض التفاصيل بالسطور المُقبلة:

تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك سامبا

يقدم مصرف سامبا تمويل شخصي بالمزايا الآتية:

أولًا متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ثانيًا بدون تحويل راتب.

ثالثًا الموافقة الفورية في الحصول على التمويل.

رابعًا أقساط شهرية مُيسرة لفترات تصل حتى 5 سنوات.

خامسًا تأجيل القسط في شهر رمضان الكريم.

سادسًا إمكانية السداد المبكر للقسط.

التأمين في حالات العجز والوفاة لا قدر الله حسب شروط وأحكام بوليصة التأمين.

متطلبات الحصول على التمويل

فتح حساب في البنك الأهلي السعودي.

إحضار شهادة تعريف بالراتب موضح بها مدة الخدمة

شهادة بيان مدة أجور، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر موضح فيه الثلاث رواتب السالفة.

شروط الحصول على التمويل

التمويل مقدم للسعوديين فقط .

القطاعات : القطاعات الحكومية أو الشركات الكبرى فقط .

الحد الأدنى للراتب 9000 ريال للقطاع الحكومي المدني، و7000 ريال للقطاع الحكومي العسكري، و9000 ريال للشركات الخمسة الكبرى، 3000 ريال لشركة أرامكو.

الحد الأدنى للخدمة 6 أشهر.

مبلغ التمويل 5,000 ريال حتى 500,000 ريال.

عمر العميل من 18 عام و حتى 60 عام ماعدا المتقاعدين حتى 75 عام.

لطلب التمويل زيارة موقع المصرف الإلكتروني أو زيارة المصرف.

أمثلة حساب تمويل البنك الأهلي السعودي

مبلغ التمويل 100,000 ريال سنوات الاستحقاق 5 سنوات، معدل النسبة السنوي 2.98%، ومبلغ القسط الشهري 1,758 ريال.

مبلغ التمويل 200,000 ريال، سنوات الاستحقاق 5 سنوات، معدل النسبة السنوي 3.17%، ومبلغ القسط الشهري 3,533 ريال.

مبلغ التمويل 350,000 ريال، سنوات الاستحقاق 5 سنوات، معدل النسبة السنوي 3.37%، ومبلغ القسط الشهري 6,213 ريال.

هذه أمثلة توضيحية فقط وقد تختلف معدلات النسبة السنوية اعتماداً على مبلغ التمويل، وعلى والراتب، وعلى وجهة العمل، وعلى ومدة استحقاق التمويل المختلفة. كما أنها قد تتأثر بالسجل الائتماني الخاص بكل عميل على حدا. ولمزيد من المعلومات الاتصال على بنك الأهلي السعودي على رقم المبيعات 8002441005 للحصول على المعلومات الخاصة بتمويلك حسب حاجتك المالية.