“سجل الان”شروط التسجيل في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1443 رجال من خلال بوابة أبشر

شروط التسجيل في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي هو ما يبحث عنه الكثير من السعوديين هذه الفترة، وذلك بعد أن قامت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية للشئون العسكرية بالإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق ببعض الوظائف في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، وسوف نقوم معكم بعرض شروط التسجيل في هذه الوظائف وطريقة التقديم فتابعونا.

وظائف القوات الخاصة للأمن الوطني

قامت الإدارة العامة للقبول المركزي التابع لوكالة وزارة الداخلية عن قيامها بفتح باب القبول والتسجيل لبعض الوظائف في القوات الخاصة التابعة للأمن الدبلوماسي وهي :

وكيل رقيب.

عريف.

جندي أول .

جندي.

الوظائف متاحة للرجال فقط، ويمكن التقديم بها بداية من السبت الموافق 20 شوال 1443 الساعة العاشرة صباحا، على ان يغلق باب التقديم في 25 شوال 1443 الساعة العاشرة صباحا.

شروط التسجيل في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

أوضحت وزارة الداخلية أنه يجب على المتقدمين أن تتوافر بهم بعض الشروط والتي من أهمها نذكر لكم:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلا ومنشأ، ويستثنى من هذا الشرط من كان برفقة والده خلال خدمته للمملكة خارج البلاد.

يجب أن يكون المتقدم ذو سمعة جيدة وحسن السلوك، ولم يحكم عليه في أي من قضايا الشرف أو خيانة الأمانة.

ألا يكون المتقدم قد سبق تعيينه في أحد الوظائف التي تخضع للخدمة العسكرية، كما لا يجب أن يكون قد تم إنهاء خدمته من أحد المعاهد أو الكليات العسكرية لأي سبب.

لا يجب أن يكون المتقدم يعمل في أحد الوظائف الحكومية بالمملكة.

يجب ألا يكون المتقدم متزوجا من جنسية غير سعودية.

يجب أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات الخاصة بالقبول والتي سيتم عملها للمتقدمين.

بالنسبة للطول يجب أن يكون متناسبا مع الوزن تبعا للوائح الطبية المتعارف عليها.

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل علمي يتناسب مع الوظيفة المتقدم لها.

التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي

أوضحت وزارة الداخلية أنه يمكن التقديم على الوظائف السابقة عن طريق موقع أبشر وظائف، حيث يتم تسجيل الدخول إلى الموقع واختيار الوظائف ثم رفع الملفات المطلوبة في الوظيفة المتقدم لها، وقد تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية السعودية على الوظائف المتاحة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في المتقدمين الراغبين في هذه الوظائف، وعلى من يرغب في التقديم التوجه إلى بوابة أبشر التوظيف ويقدم بياناته بشكل صحيح، وكذلك الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم، وسارعوا قبل أن تنتهي المدة المحددة للتقديم، وبالتوفيق للجميع بإذن الله.