انت الان تتابع خبر النيابة العامة السعودية تصدر تحذير هام وعاجل للجميع .. من اليوم القيام بهذه المخالفة الشائعة سيكلفك السجن خمس سنوات وغرامة 200 ألف ريال! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اصدرت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، اعلانا هاما كشفت فيها عن عقوبة التحريض على شهادة الزور أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أية دلائل غير صحيحة متعلقة بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها، حيث حددت هذه العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 5 اعوام، وغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال.

ونشرت النيابة العامة على حسابها الخاص في موقع المدونات الصغرى “تويتر”: “أحاط نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أدلة الإثبات الجزائية وموثوقيتها بحماية رفيعة، فقررت أحكامه عقوبات جزائية حال استخدام القوة أو التهديد للإدلاء بشهادة زور أو تقديم أدلة غير صحيحة أو التأثير في إرادة أي من أطرافها في هذا الشأن”.

وتابعت النيابة: “كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها”.