انت الان تتابع خبر عاجل: أسعار صرف الريال أمام العملات الأجنبية ستصل إلى هذا الرقم نهاية الأسبوع الحالي وهذه الأسباب الخطيرة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهدت أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية تحسن نسبي بعد إعلان البنك المركزي اليمني توقيع اتفاقية مع وزارة المالية السعودية بشأن تمديد الوديعة السعودية وايداع المبلغ المتبقى منها (174) مليون دولار في حساب البنك المركزي.

وبعد إعلان توقيع الاتفاقية ارتفعت قيمة الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي بشكل نسبي، وهو ما أعاد الأمل للمواطن اليمني بتحسن الوضع الاقتصادي وتعافي العملة الوطنية من الانهيار.

واستقرت اسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي اليوم السبت في العاصمة المؤقتة عدن عند 988 ريال للشراء، 1007 ريال للبيع، أمام الريال السعودي فقد استقر عند 260 ريال للبيع، و 265 للشراء.

البنك المركزي يعلن عن مزاد جديد

أعلن البنك المركزي اليمني عن المزاد رقم (21-2022) لبيع مبلغ ثلاثون مليون دولار وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022م، وفقًا للشروط والتفاصيل التالية:

يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، أما البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه.

يبدأ المزاد في الساعة العاشرة صباحًا ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهرًا في نفس اليوم.

أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار.

لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 25% من إجمالي قيمة المزاد.

لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.

يقوم البنك المركزي بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.

سيتم نشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم على موقع البنك المركزي اليمني.

عوامل سوف تساعد في تحسن قيمة العملة الوطنية

وصف اقتصاديون الأخبار التي تم تداولها خلال الأيام الماضية بالإيجابية ويمكن أن تساهم بشكل كبير في تحسن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي بشكل عام.

ومن الأخبار الإيجابية التزام اطراف الصراع في اليمن ببنود الهدنة وتوافق مبدئي على تمديدها شاملة بنود جديدة يلتمس اثرها المواطن بصورة أكبر من سابقها.

بالإضافة إلى ذلك وصف اقتصاديون تحركات قيادة البنك المركزي ووزارة المالية بالمثمرة، وكانت أول نتائجها تمديد الوديعة السابقة، بالاضافة إلى ذلك عودة الثقة لقطاع البنك المركزي في اليمن من جانب الدول الخارجية والداعمة للإقتصاد اليمني.

ولا زالت قيادة البنك المركزي في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة الإجراءات لوصول الدعم الاقتصادي الذي أعلنت عنه السعودية والامارات الشهر الماضي. بحسب تصريحات الحكومة اليمنية التي أكدت أنها حريصة على توظيف هذا الدعم بصورة مستدامة لاستقرار الوضع الاقتصادي وتخفيف المعاناة الانسانية.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة خطوات مهمة تنعش الاقتصاد الوطني وترفع قيمة الريال اليمني، وبحسب خبراء الاقتصاد فمن المحتمل ان ترتفع قيمة الريال اليمني أمام الريال السعودية نهاوية الأسبوع الحالي إلى 230 ريال للبيع و235 ريال للبيع.