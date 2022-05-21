شروط سفر المواطنين السعوديين خارج السعودية اعرف التفاصيل

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عمر شويل - جدة أصدرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية شروط سفر السعوديين خارج المملكة العربية السعودية، حرصاً منها على إتمام المواطنين السعوديين لسفرهم بشكل صحيح وعدم تعرضهم لتعطيل سفرهم بشكل مفاجئ.

شروط سفر السعوديين خارج المملكة العربية السعودية

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة عبر الصفحة الرسمية للمديرية على موقع تويتر عن شروط محددة يجب توافرها لإتمام السفر إلى خارج المملكة وجائت كالآتي:

صلاحية جواز السفر

أوضحت الجهات المسؤولة أنه يجب أن يكون تبقى على إنتهاء صلاحية جواز السفر أكثر من ثلاثة أشهر في حالة السفر إلى الدول العربية الشقيقة، وأكثر من ستة أشهر في حالة السفر إلى الدول الأخرى.

صلاحية الهوية الوطنية

يجب أن يكون تبقى على صلاحية الهوية الوطنية أكثر من ثلاثة أشهر في حالة السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يجوز إستخدام الهوية الوطنية في أبشر أو توكلنا عند السفر خارج المملكة العربية السعودية، لكن يجب أن يتم إحضار أصل الهوية الوطنية عند السفر، وسجل الأسرة أيضاً لا يُمَكِّن حامله من السفر لدول مجلس التعاون الخليجي، وإنما يستخدم كوثيقة لإثبات التابعين داخل المملكة العربية السعودية.

الإشتراطات الصحية اللازمة ضمن شروط سفر المواطنين السعوديين خارج السعودية

فيما يتعلق بالإجراءات الإحترازية الخاصة بتطعيم المواطنين السعوديين البالغين فقد حددت مديرية الجوازات الشروط المنظمة لهذا الشأن، وهي أن يتلقى المواطن ثلاث جرعات من التطعيم، أو جرعتين فقط لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية منهما، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من التطعيمات حسب المذكور في تطبيق توكلنا.

أما بالنسبة للفئة العمرية من سن 12 عام إلى 16 عام يشترط الحصول على جرعتين فقط، والفئة العمرية الأقل من سن 12 عام يشترط وجود بوليصة تأمين ضد أمراض كوفيد-19 بغض النظر عن حالة التحصين.

أما بالنسبة للعمالة المنزلية المسافرة إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد فيشترط وجود تحصين على تطبيق توكلنا ومرافقة الكفيل أو من يحمل إسمه من الأبناء والبنات، كما تنوه المديرية على معرفة وتطبيق الشروط الخاصة بالدول المراد السفر إليها.