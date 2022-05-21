سلم رواتب الأمن الدبلوماسي 1443 مع البدلات في السعودية.. “رصد دقيق”

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عمر شويل - جدة سلم رواتب الامن الدبلوماسي 1443 مع البدلات تقدمه المملكة العربية السعودية على قسمين حيث تشمل أول قسم وهو سلم رواتب الأفراد العسكريين في الأمن الدبلوماسي السعودي. أما القسم الثاني هو سلم رواتب الضباط في الأمن الدبلوماسي السعودي. وفيما يلي ننشر كل التفاصيل التي تخص سلم رواتب الامن الدبلوماسي 1443 مع البدلات بقسميها من خلال موقعنا لعام 1443 هجريًا – 2022 ميلاديًا. كما ننشر تفاصيل سلم علاوات الأفراد في الأمن الدبلوماسي من الجندي في الأمن الدبلوماسي حتى رئيس الرقباء في الأمن الدبلوماسي.

سلم رواتب الامن الدبلوماسي 1443 مع البدلات

يعد سلم رواتب الامن الدبلوماسي 1443 – 2022 من أهم القطاعات العسكرية العاملة في المملكة العربية السعودية. وتوجد أهمية تخص سلم رواتب الامن الدبلوماسي 1443 مع البدلات في السعودية وجميع أنحاء العالم.

شروط القبول في الامن الدبلوماسي السعودي

وحرصت إدارة القبول المركزي في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية. على وضع شروط القبول في الامن الدبلوماسي السعودي لعام 2022- 1443 هجريًا. ونرصدهم فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم لا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يزيد على 30 عامًا.

الحصول على شهادة الدراسة الثانوية على أقل تقدير.

يجب أن تكون شهادة المتقدم موثقة من وزارة التعليم إذا كانت من جهة خارجية.

على المتقدم للقبول في الأمن الدبلوماسي السعودي أن يكون من أبناء المملكة العربية السعودية ويحمل الجنسية السعودية.

يستثنى من شروط القبول في الامن الدبلوماسي السعودي من نشأ برفقة والده أو والدته خارج المملكة العربية السعودية من أجل عمله بوظيفة لصالح الدولة.

يجب أن يكون السجل الجنائي للمتقدم ليست عليه أي جرائم قانونية مخلة بالشرف أو الأمانة والآداب العامة.

يشترط أن تكون زوجة المتقدم تحمل الجنسية السعودية.

يجب أن يتمتع المتقدم بلياقة بدنية جيدة.

يجب أن يكون طوله ووزنه متوافقين وفقًا للوائح المُعتمدة في وزارة الدّاخليّة ويجب ألا يقل طوله عن 176 سم.

سلم رواتب الامن الدبلوماسي 1443 الدرجة الأولى

يوجد سلم رواتب الامن الدبلوماسي 1443 الدرجة الأولى في أكثر من رتبة للضباط العسكرية. ونرصدها فيما يلي:

رتبة الملازم 7590 ريال سعودي.

رتبة ملازم أول يحصل على راتب 8835 ريال سعودي.

أما رتبة نقيب يحصل على راتب 10600 ريال سعودي.

رتبة رائد يحصل على راتب 13515 ريال سعودي.

أما رتبة المقدم يحصل على راتب 14645 ريال سعودي.

رتبة العقيد يحصل على راتب 16520 ريال سعودي.

رتبة العميد يحصل على راتب 18805 ريال سعودي.

سلم علاوات الأفراد في الأمن الدبلوماسي

سلم علاوات الأفراد في الأمن الدبلوماسي تختلف قيمتها السنويّة ما بين الأفراد والجنود في الأمن الدبلوماسي بالمملكة وذلك حسب الرتبة العسكرية: