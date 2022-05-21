خطوات بيع المركبة عبر أبشر من خلال بعض الإجراءات البسيطة بين البائع والمشتري

خطوات بيع المركبة عبر أبشر، هي واحدة من أفضل المنصات الإلكترونية وأهمهم والتي أطلقت المملكة العربية السعودية لإنجاز العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين واتضح الدور المهم الذي تقوم به منصة أبشر خلال ذروة وانتشار وباء كوفيد 19 والتي كانت هي السبيل الوحيد أمام المواطنين والمقيمين بالمملكة لإنجاز مصالحهم بكل سهولة وجهد وتوفير الكثير من الوقت فمن خلال تواجدك في المنزل تستطيع تجديد جواز سفرك أو تجديد رخصة القيادة أو تجديد الهوية الوطنية أو تجديد الإقامة للمقيم وغيرها الكثير من الخدمات التي يتم إنجازها عبر منصة أبشر ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أحد الخدمات التي تستطيع القيم بها عبر أبشر وهي خدمة بيع المركبات.

شروط نقل ملكية السيارة من خلال منصة أبشر

بالتعاون المشترك بين وزارة الداخلية في المملكة والإدارة العامة للمرور تم الإعلان عن إمكانية نقل ملكية السيارة عبر أبشر بعد توافر مجموعة من الشروط والتي جاءت كالتالي:

أن يمتلك البائع والمشتري حساب مفعل بالمنصة. أن تكون رخصة القيادة التي يمتلكها البائع سارية المفعول. لا توجد مخالفات مرورية مسجلة على السيارة أو البائع. التأمين على السيارة المراد نقل ملكيتها. أن يمتلك البائع والمشتري حساب بنكي نشط. الحد الأدنى لبيع المركبة عبر المنصة يبدأ من 5000 ريال وتصل إلى 200000 ريال كحد أقصي لقيمة المركبة. سداد رسوم الخدمة. الفحص الدوري للمركبة. يتم بيع سيارات نقل خاص أو خصوصي وهذا بالنسبة للمواطنين أما المقيمين فيتم بيع سيارات خصوصي فقط.

خطوات بيع المركبة عبر أبشر بين البائع والمشتري

بعد ان يقوم المشتري بفحص المركبة والاطلاع على كافة تفاصيلها والاتفاق بينه وبين البائع على إنهاء الإجراءات عبر المنصة يتم القيام بالخطوات التالية:

يقوم البائع بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور.

من القائمة الرئيسية يقوم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

يتم الضغط على خيار بيع المركبة.

يقوم بإدخال تفاصيل المركبة وجميع البيانات المطلوبة ومنها رقم الحساب البنكي واستكمال باقي الخطوات.

يتم الضغط على زر تأكيد.

بعد ذلك يقوم المشتري بتسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي بالمنصة.

ثم يقوم بقبول الطلب الموجه إليه من البائع بشراء المركبة.

يقوم بتحويل قيمة المركبة إلى رقم الحساب البنكي الخاص بالمشتري وسداد رسوم الخدمة.

الضغط على زر الموافقة.

تبلغ قيمة الرسوم الحكومية الخاصة بنقل ملكية السيارة والتي يتم دفعها عبر سداد 150 ريال سعودي أما أما بالنسبة لقيمة رسوم نقل الملكية عبر أبشر تصل إلى 230 ريال سعودي وتشمل ضريبة القيمة المضافة.